РФ пытается превратить Черное море в инструмент давления и запугивания, — Сибига

Атаки России на украинскую морскую инфраструктуру и гражданские суда представляют угрозу безопасности в Черном море, а также свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время телефонных переговоров с министром иностранных дел Греции Георгосом Герапетритисом, передает Цензор.НЕТ.

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Угроза безопасности в Черном море

В частности, Сибига проинформировал коллегу о последствиях постоянных российских атак на украинские города и инфраструктуру. Он подчеркнул, что растущие масштабы российского ракетного и дронного террора делают усиление защиты украинского неба неотложным приоритетом.

Также глава МИД обратил особое внимание на безопасность в Черном море, в частности, на угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности, которую представляют атаки России на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда.

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"Для Украины и Греции, двух морских держав, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности. Россия пытается превратить Черное море — жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей, — в еще один инструмент давления и запугивания. У нас есть общий интерес в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства", — подчеркнул Сибига.

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Двустороннее сотрудничество

Также дипломаты обменялись мнениями относительно текущей ситуации и ключевых приоритетов двустороннего сотрудничества и более широкого международного взаимодействия и договорились оставаться в тесном контакте.