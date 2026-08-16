РФ намагається перетворити Чорне море на інструмент тиску й залякування, - Сибіга

Атаки Росії на українську морську інфраструктуру та цивільні судна становлять загрозу безпеці в Чорному морі, а також свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонних переговорів з міністром закордонних справ Греції Георгосом Герапетрітісом, передає Цензор.НЕТ.

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Загроза безпеці в Чорному морі

Так, Сибіга поінформував колегу про наслідки постійних російських атак на українські міста та інфраструктуру. Він наголосив, що зростаючі масштаби російського ракетного й дронового терору роблять посилення захисту українського неба нагальним пріоритетом.

Також очільник МЗС звернув особливу увагу на безпеку в Чорному морі, зокрема, на загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці, яку становлять атаки Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна.

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"Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки. Росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що з’єднує країни, ринки та людей, - на ще один інструмент тиску й залякування. Ми маємо спільний інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для морського судноплавства",- наголосив Сибіга.

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Двостороння співпраця

Також дипломати обмінялися думками щодо поточної ситуації та ключових пріоритетів двосторонньої співпраці й ширшої міжнародної взаємодії та домовилися залишатися в тісному контакті.