УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9039 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація в Чорному морі
798 12

РФ намагається перетворити Чорне море на інструмент тиску й залякування, - Сибіга

Сибіга про загрози в Чорному морі

Атаки Росії на українську морську інфраструктуру та цивільні судна становлять загрозу безпеці в Чорному морі, а також свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонних переговорів з міністром закордонних справ Греції Георгосом Герапетрітісом, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза безпеці в Чорному морі

Так, Сибіга поінформував колегу про наслідки постійних російських атак на українські міста та інфраструктуру. Він наголосив, що зростаючі масштаби російського ракетного й дронового терору роблять посилення захисту українського неба нагальним пріоритетом.

Також очільник МЗС звернув особливу увагу на безпеку в Чорному морі, зокрема, на загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці, яку становлять атаки Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна.

Також читайте: РФ відкинула пропозицію припинити вогонь у Чорному морі, звинувативши Україну в "тероризмі"

"Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки. Росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що з’єднує країни, ринки та людей, - на ще один інструмент тиску й залякування. Ми маємо спільний інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для морського судноплавства",- наголосив Сибіга.

Читайте: Україна запропонувала Росії взаємно припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі, - Reuters

Двостороння співпраця

Також дипломати обмінялися думками щодо поточної ситуації та ключових пріоритетів двосторонньої співпраці й ширшої міжнародної взаємодії та домовилися залишатися в тісному контакті.

Автор: 

росія (47383) Чорне море (1638) Сибіга Андрій (1093)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А зовсім недавно були переможні реляції,що море буцімто звільнили від чф.
показати весь коментар
16.08.2026 21:22 Відповісти
+3
Почали 40-денну операцію з примусу до миру, а дійшли до того, що 40 днів будемо справляти по українських зернотрейдерах. А москва, а москва перенаправила своє зерно через балтійські порти і свою залізничну інфраструктуру з дешевими тарифами.
показати весь коментар
16.08.2026 21:13 Відповісти
+2
Погуліь новини на Цензорі коли москалі залишили о.Зміїний. З усіх прасок тоді волали "Хто контролює Зміїний той контролює Чорне море" Люз контрол...
показати весь коментар
16.08.2026 21:10 Відповісти

Завантаження...

 
 