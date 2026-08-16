РФ намагається перетворити Чорне море на інструмент тиску й залякування, - Сибіга
Атаки Росії на українську морську інфраструктуру та цивільні судна становлять загрозу безпеці в Чорному морі, а також свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонних переговорів з міністром закордонних справ Греції Георгосом Герапетрітісом, передає Цензор.НЕТ.
Загроза безпеці в Чорному морі
Так, Сибіга поінформував колегу про наслідки постійних російських атак на українські міста та інфраструктуру. Він наголосив, що зростаючі масштаби російського ракетного й дронового терору роблять посилення захисту українського неба нагальним пріоритетом.
Також очільник МЗС звернув особливу увагу на безпеку в Чорному морі, зокрема, на загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці, яку становлять атаки Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна.
"Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки. Росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що з’єднує країни, ринки та людей, - на ще один інструмент тиску й залякування. Ми маємо спільний інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для морського судноплавства",- наголосив Сибіга.
Двостороння співпраця
Також дипломати обмінялися думками щодо поточної ситуації та ключових пріоритетів двосторонньої співпраці й ширшої міжнародної взаємодії та домовилися залишатися в тісному контакті.
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