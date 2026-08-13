Україна запропонувала Росії взаємно припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі, - Reuters
Україна направила Російській Федерації через посередника пропозицію щодо взаємного призупинення ударів по цілях в акваторії Чорного моря.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Причина ініціативи
"Україна направила Росії пропозицію призупинити на взаємній основі атаки на цілі в акваторії Чорного моря... Пропозиція була передана через третю сторону. Росія поки не відповіла на ініціативу української сторони", — зазначають співрозмовники агентства.
Це було зроблено після того, як британське видання Lloyd’s List, провідне міжнародне спеціалізоване морське видання, назвало Чорне море "найсмертоноснішим регіоном для судноплавства".
Значення Чорного моря
Україна залишається одним із найбільших у світі виробників та експортерів пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику. За даними Reuters, близько 90% усього експорту цих аграрних культур здійснюється саме через чорноморські порти.
Забезпечення безпеки цивільних суден є ключовим фактором для зниження страхових ризиків та збереження економічної стабільності України та її європейських і глобальних партнерів.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.
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