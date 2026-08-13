Україна запропонувала Росії взаємно припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі, - Reuters

Україна направила Російській Федерації через посередника пропозицію щодо взаємного призупинення ударів по цілях в акваторії Чорного моря.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Причина ініціативи

"Україна направила Росії пропозицію призупинити на взаємній основі атаки на цілі в акваторії Чорного моря... Пропозиція була передана через третю сторону. Росія поки не відповіла на ініціативу української сторони", — зазначають співрозмовники агентства.

Це було зроблено після того, як британське видання Lloyd’s List, провідне міжнародне спеціалізоване морське видання, назвало Чорне море "найсмертоноснішим регіоном для судноплавства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина може запропонувати створити два коридори безпеки в Чорному морі для суден до Росії та України, - ЗМІ

Значення Чорного моря

Україна залишається одним із найбільших у світі виробників та експортерів пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику. За даними Reuters, близько 90% усього експорту цих аграрних культур здійснюється саме через чорноморські порти.

Забезпечення безпеки цивільних суден є ключовим фактором для зниження страхових ризиків та збереження економічної стабільності України та її європейських і глобальних партнерів.

Читайте також: Посуха на Дунаї гальмує експорт українського зерна через Румунію

Що передувало