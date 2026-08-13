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Новини Припинення ударів у Чорному морі Ситуація в Чорному морі Атака РФ на цивільні судна
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Україна запропонувала Росії взаємно припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі, - Reuters

Чорне море

Україна направила Російській Федерації через посередника пропозицію щодо взаємного призупинення ударів по цілях в акваторії Чорного моря.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Причина ініціативи

"Україна направила Росії пропозицію призупинити на взаємній основі атаки на цілі в акваторії Чорного моря... Пропозиція була передана через третю сторону. Росія поки не відповіла на ініціативу української сторони", — зазначають співрозмовники агентства.

Це було зроблено після того, як британське видання Lloyd’s List, провідне міжнародне спеціалізоване морське видання, назвало Чорне море "найсмертоноснішим регіоном для судноплавства".

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Значення Чорного моря

Україна залишається одним із найбільших у світі виробників та експортерів пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику. За даними Reuters, близько 90% усього експорту цих аграрних культур здійснюється саме через чорноморські порти.

Забезпечення безпеки цивільних суден є ключовим фактором для зниження страхових ризиків та збереження економічної стабільності України та її європейських і глобальних партнерів.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

Автор: 

Чорне море (1634) атака (1928) війна в Україні (9005) припинення вогню (452)
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Топ коментарі
+16
Це результат потужних 40 днів , чи шо.
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13.08.2026 19:40 Відповісти
+12
Краще_б Україна копнула в дупу великого зе.
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13.08.2026 19:33 Відповісти
+8
То все пусте. ***** все одно буде бити по портах і пароплавах. То ******* вже й по потягах бьє. Кацапського гітлетра може зупинити тільки смерть.
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13.08.2026 19:35 Відповісти

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