Украина предложила России взаимно прекратить атаки на гражданские суда в Черном море, — Reuters
Украина направила Российской Федерации через посредника предложение о взаимном приостановлении ударов по целям в акватории Черного моря.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Причина инициативы
"Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на цели в акватории Черного моря... Предложение было передано через третью сторону. Россия пока не ответила на инициативу украинской стороны", — отмечают собеседники агентства.
Это было сделано после того, как британское издание Lloyd’s List, ведущее международное специализированное морское издание, назвало Черное море "самым смертоносным регионом для судоходства".
Значение Черного моря
Украина остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. По данным Reuters, около 90% всего экспорта этих сельскохозяйственных культур осуществляется именно через черноморские порты.
Обеспечение безопасности гражданских судов является ключевым фактором для снижения страховых рисков и сохранения экономической стабильности Украины и ее европейских и глобальных партнеров.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.
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