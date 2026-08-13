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Новости Прекращение ударов в Чорном море Ситуация в Черном море Атака РФ на гражданские суда
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Украина предложила России взаимно прекратить атаки на гражданские суда в Черном море, — Reuters

Чорне море

Украина направила Российской Федерации через посредника предложение о взаимном приостановлении ударов по целям в акватории Черного моря.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Причина инициативы

"Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на цели в акватории Черного моря... Предложение было передано через третью сторону. Россия пока не ответила на инициативу украинской стороны", — отмечают собеседники агентства.

Это было сделано после того, как британское издание Lloyd’s List, ведущее международное специализированное морское издание, назвало Черное море "самым смертоносным регионом для судоходства".

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Значение Черного моря

Украина остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. По данным Reuters, около 90% всего экспорта этих сельскохозяйственных культур осуществляется именно через черноморские порты.

Обеспечение безопасности гражданских судов является ключевым фактором для снижения страховых рисков и сохранения экономической стабильности Украины и ее европейских и глобальных партнеров.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

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Черное море (1588) атака (1931) война в Украине (8955) прекращения огня (453)
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Топ комментарии
+18
Це результат потужних 40 днів , чи шо.
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13.08.2026 19:40 Ответить
+12
Краще_б Україна копнула в дупу великого зе.
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13.08.2026 19:33 Ответить
+9
То все пусте. ***** все одно буде бити по портах і пароплавах. То ******* вже й по потягах бьє. Кацапського гітлетра може зупинити тільки смерть.
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13.08.2026 19:35 Ответить

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