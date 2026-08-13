Украина предложила России взаимно прекратить атаки на гражданские суда в Черном море, — Reuters

Украина направила Российской Федерации через посредника предложение о взаимном приостановлении ударов по целям в акватории Черного моря.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Причина инициативы

"Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на цели в акватории Черного моря... Предложение было передано через третью сторону. Россия пока не ответила на инициативу украинской стороны", — отмечают собеседники агентства.

Это было сделано после того, как британское издание Lloyd’s List, ведущее международное специализированное морское издание, назвало Черное море "самым смертоносным регионом для судоходства".

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Значение Черного моря

Украина остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. По данным Reuters, около 90% всего экспорта этих сельскохозяйственных культур осуществляется именно через черноморские порты.

Обеспечение безопасности гражданских судов является ключевым фактором для снижения страховых рисков и сохранения экономической стабильности Украины и ее европейских и глобальных партнеров.

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Что предшествовало