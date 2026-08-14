РФ відкинула пропозицію припинити вогонь у Чорному морі, звинувативши Україну в "тероризмі"
Росія відхилила ідею щодо припинення вогню з Україною в Чорному морі, заявивши, що не бачить підстав для "напівзаходів".
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Цинічна заява РФ
У МЗС РФ звинуватили Україну в атаках на судноплавство, назвавши їх актами тероризму, при цьому не згадавши про власні атаки по суднах.
"Ми не бачимо жодних ознак покращення ситуації й, отже, немає підстав для напівзаходів, які лише дають київському режиму тимчасовий перепочинок", — заявила Захарова.
Вона прокоментувала слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про те, що Анкара звернулася до Росії та України з пропозицією мораторію на військові операції в Чорному морі.
За словами Захарової, Москва при цьому не отримувала жодної офіційної пропозиції від Туреччини. У Росії додали, що повернення до Чорноморської зернової ініціативи 2022-23 років вже неможливе.
Контекст
- Напередодні агентство Reuters повідомило, що Україна через третю сторону передала Росії пропозицію припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі.
- На тлі цього глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не планує припиняти бойові дії в Україні на нинішній лінії фронту, бо це нібито "знецінить подвиг дідів, які перемогли нацизм".
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на морі, в посадках, у небі і т.і.
Єдиний шанс України - унеможливити їхню спроможність тей вогонь відкривати.
Не знаю як це зробити, але точно не стрільбою з лука і пінг понгом в оточенні фотографів.