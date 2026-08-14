РФ отклонила предложение о прекращении огня в Черном море, обвинив Украину в "терроризме"

Россия отклонила идею о прекращении огня с Украиной в Черном море, заявив, что не видит оснований для "полумер".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Циничное заявление РФ

В МИД РФ обвинили Украину в нападениях на судоходство, назвав их актами терроризма, при этом не упомянув о собственных атаках на суда.

"Мы не видим никаких признаков улучшения ситуации и, следовательно, нет оснований для полумер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - заявила Захарова.

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Она прокомментировала слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Анкара обратилась к России и Украине с предложением ввести мораторий на военные операции в Черном море.

По словам Захаровой, Москва при этом не получала никакого официального предложения от Турции. В России добавили, что возвращение к Черноморской зерновой инициативе 2022-23 годов уже невозможно.

Контекст

Накануне агентство Reuters сообщило, что Украина через третью сторону передала России предложение прекратить атаки на гражданские цели в Черном море.

На фоне этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует прекращать боевые действия в Украине на нынешней линии фронта, поскольку это якобы "обесценит подвиг дедов, победивших нацизм".

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