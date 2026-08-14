РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7495 посетителей онлайн
Новости Прекращение ударов в Чорном море Ситуация в Черном море
1 522 15

РФ отклонила предложение о прекращении огня в Черном море, обвинив Украину в "терроризме"

Плетенчук о разминировании Черного моря

Россия отклонила идею о прекращении огня с Украиной в Черном море, заявив, что не видит оснований для "полумер".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Циничное заявление РФ

В МИД РФ обвинили Украину в нападениях на судоходство, назвав их актами терроризма, при этом не упомянув о собственных атаках на суда.

"Мы не видим никаких признаков улучшения ситуации и, следовательно, нет оснований для полумер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", - заявила Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспорт украинского зерна упал на 75% из-за атак РФ на черноморские порты, - Reuters

Она прокомментировала слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Анкара обратилась к России и Украине с предложением ввести мораторий на военные операции в Черном море.

По словам Захаровой, Москва при этом не получала никакого официального предложения от Турции. В России добавили, что возвращение к Черноморской зерновой инициативе 2022-23 годов уже невозможно.

Контекст

  • Накануне агентство Reuters сообщило, что Украина через третью сторону передала России предложение прекратить атаки на гражданские цели в Черном море.
  • На фоне этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует прекращать боевые действия в Украине на нынешней линии фронта, поскольку это якобы "обесценит подвиг дедов, победивших нацизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует суда и угрожает мировой продовольственной безопасности, - Сибига

Автор: 

россия (89215) Черное море (1590) Захарова Мария (400) прекращения огня (454)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
вони ще не знають, що таке справжній тероризм, але сподіваюсь дізнаються
показать весь комментарий
14.08.2026 23:07 Ответить
+6
кацапи ніколи не погодяться на припинення вогню будь де,
на морі, в посадках, у небі і т.і.
Єдиний шанс України - унеможливити їхню спроможність тей вогонь відкривати.
Не знаю як це зробити, але точно не стрільбою з лука і пінг понгом в оточенні фотографів.
показать весь комментарий
14.08.2026 23:30 Ответить
+5
Так , все треба нищити , та палити. Може дійде , що війну треба зупинити. Хоча до діда та до коня не дійде , їм русню не жалко.
показать весь комментарий
14.08.2026 23:10 Ответить

Загрузка...

 
 