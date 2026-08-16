На фронте зафиксировано 181 боевое столкновение, наиболее активным остается Покровское направление, — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 181 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 16 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар с применением 13 ракет, совершил 52 авиаудара, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6862 дрона-камикадзе и совершил 2355 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили одну атаку противника. Кроме того, враг нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 29 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Казачьей Лопани, Избицкого, Охримовки, Круглого и Дворичанского; еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка; одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

Восемь попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Карповки, Редкодуба, Новоселовки, Дробишево, Лимана и Дибровы.

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На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 15 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Рай-Александровки, Кривой Луки, Закитного, Николаевки и Разниковки; еще одно боевое столкновение продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районе Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Степановки; еще два боевых столкновения продолжаются.

Всего 21 атака отражена на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное и Новопавловка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов и 10 — ранены; уничтожены две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники противника. Повреждено одну артиллерийскую систему, две единицы автомобильной, две единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Уничтожено или подавлено 219 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Наши защитники успешно отразили одну атаку оккупантов на Александровском направлении в районе Егоровки.

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Боевые действия на юге

Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Ривное, Рождественка, Горькое, Зализничное, Копани и Гуляйпольское; еще одна атака продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Новояковлевки.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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