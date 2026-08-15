Налет ССО на позиции врага: трое пленных россиян и спасенный из зоны боевых действий олененок. ВИДЕО
На одном из оперативных направлений бойцы 6-го полка ССО "Rangers" провели специальную операцию, взяли в плен трех оккупантов и спасли одного олененка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Налет на позиции врага
Как отмечается, действуя скрытно, операторы ССО проникли в район выполнения задания и совершили налет на вражеские позиции. Обнаружив укрытия противника, операторы предложили сдаться без боя, однако враг не воспользовался этой возможностью.
"В результате прямых действий один военнослужащий РФ был уничтожен, а трое взяты в плен, изъято оружие, средства связи и документы", — говорится в сообщении.
Спасен олененок
Во время проведения специальных операций был обнаружен неожиданный "участник" — олененок, которого эвакуировали из опасной зоны.
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