Налет ССО на позиции врага: трое пленных россиян и спасенный из зоны боевых действий олененок. ВИДЕО

На одном из оперативных направлений бойцы 6-го полка ССО "Rangers" провели специальную операцию, взяли в плен трех оккупантов и спасли одного олененка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Налет на позиции врага

Как отмечается, действуя скрытно, операторы ССО проникли в район выполнения задания и совершили налет на вражеские позиции. Обнаружив укрытия противника, операторы предложили сдаться без боя, однако враг не воспользовался этой возможностью.

"В результате прямых действий один военнослужащий РФ был уничтожен, а трое взяты в плен, изъято оружие, средства связи и документы", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Операторы 3-го полка ССО ликвидировали рашиста, открывшего огонь в ответ на предложение сдаться в плен. ВИДЕО

Спасен олененок

Во время проведения специальных операций был обнаружен неожиданный "участник" — олененок, которого эвакуировали из опасной зоны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы ССО взяли в плен военного РФ из Приднестровья и получили ценные разведданные. ВИДЕО