Наліт ССО на позиції ворога: троє полонених росіян та врятоване з зони боїв оленятко. ВIДЕО

На одному з операційних напрямків оператори 6-го полку ССО Rangers здійснили спеціальні дії, полонили трьох окупантів та врятували одне оленятко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наліт на позиції ворога

Як зазначається, діючи приховано оператори ССО інфільтрувались в район виконання завдання та здійснила наліт на ворожі позиції. Виявивши схованки противника, оператори запропонували здатися без бою, однак ворог не скористався цією можливістю.

"У результаті прямих дій одного військовослужбовця рф було знищено, а трьох взято в полон, вилучено зброю, засоби зв’язку та документи", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Оператори 3-го полку ССО ліквідували рашиста, який відкрив вогонь у відповідь на пропозицію здатися в полон. ВIДЕО

Врятовано оленя

Під час проведення спеціальних було виявлено несподіваного "учасника" - оленятко, яке евакуювали із небезпечної зони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори ССО захопили в полон військового РФ із Придністров’я та здобули цінні розвіддані. ВIДЕО