Мировой рекорд на Тернопольщине: в Теребовлянской громаде приготовили 3 тонны 140 литров бограча. ФОТОрепортаж
В Теребовлянской громаде в Тернопольской области приготовили 3 тонны 140 литров бограча.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Тернополь".
На установление рекорда ушло сотни килограммов продуктов
Как сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, этот объем стал мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в Закарпатье в 2015 году - тогда приготовили 2 тонны 850 литров блюда.
Инициатором установления рекорда стал Андрей Балабух. По его словам, раньше он не готовил такое большое количество бограча за один раз.
Для приготовления блюда использовали около 600 килограммов различного мяса, в частности говядины и свинины. Также добавили 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 килограммов лука и 100 килограммов красного перца.
"Порций будет больше семи тысяч, наверное", - рассказал Балабух.
К подготовке продуктов присоединились более 20 человек. Одна из помощниц, Орыся Андриевская, рассказала, что работа продолжалась после обеда и всю ночь из-за большого объема ингредиентов.
Рекорд официально зафиксирован
Перед установлением рекорда представитель Национального реестра рекордов Украины провел необходимые замеры. Все ингредиенты видеофиксировали, взвешивали и фиксировали время приготовления.
Лана Ветрова объявила результат - 3 тонны 140 литров бограча.
"Сегодня мы можем объявить о мировом рекорде - 3 тонны 140 литров", - сообщила руководительница реестра.
По её словам, процедура установления мирового рекорда предусматривает подачу заявки, открытие рекордного дела и сбор доказательств. Рецептура должна соответствовать классической, а процесс приготовления нельзя ускорять.
После вручения Андрею Балабуху сертификата об установлении мирового рекорда присутствующих угощали приготовленным бограчем.
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