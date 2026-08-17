Мировой рекорд на Тернопольщине: в Теребовлянской громаде приготовили 3 тонны 140 литров бограча. ФОТОрепортаж

В Теребовлянской громаде в Тернопольской области приготовили 3 тонны 140 литров бограча.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне Тернополь".

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На установление рекорда ушло сотни килограммов продуктов

Как сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, этот объем стал мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в Закарпатье в 2015 году - тогда приготовили 2 тонны 850 литров блюда.

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Инициатором установления рекорда стал Андрей Балабух. По его словам, раньше он не готовил такое большое количество бограча за один раз.

Для приготовления блюда использовали около 600 килограммов различного мяса, в частности говядины и свинины. Также добавили 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 килограммов лука и 100 килограммов красного перца.

"Порций будет больше семи тысяч, наверное", - рассказал Балабух.

К подготовке продуктов присоединились более 20 человек. Одна из помощниц, Орыся Андриевская, рассказала, что работа продолжалась после обеда и всю ночь из-за большого объема ингредиентов.

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Рекорд официально зафиксирован

Перед установлением рекорда представитель Национального реестра рекордов Украины провел необходимые замеры. Все ингредиенты видеофиксировали, взвешивали и фиксировали время приготовления.

Лана Ветрова объявила результат - 3 тонны 140 литров бограча.

"Сегодня мы можем объявить о мировом рекорде - 3 тонны 140 литров", - сообщила руководительница реестра.

По её словам, процедура установления мирового рекорда предусматривает подачу заявки, открытие рекордного дела и сбор доказательств. Рецептура должна соответствовать классической, а процесс приготовления нельзя ускорять.

После вручения Андрею Балабуху сертификата об установлении мирового рекорда присутствующих угощали приготовленным бограчем.