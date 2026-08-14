Антисанитария, неисправные укрытия и переполненные комнаты для детей: что выявил мониторинг в лагерях "Артек" на Закарпатье
Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека после проверок двух учреждений "Артека" ожидает ответов от ответственных органов. После их получения будет решать, имеются ли в действиях должностных и служебных лиц признаки уголовных правонарушений и следует ли направлять соответствующие сведения в правоохранительные органы.
Об этом говорится в ответе Секретариата на запрос Цензор.НЕТ.
Нарушения в сфере питания
В ведомстве подробно описали, какие нарушения зафиксировала мониторинговая группа во время посещения "Артек Закарпаття" и МДЦ "Артек".
В обоих учреждениях зафиксировали нарушения прав детей, связанные с питанием. Во время осмотра пищеблока обнаружили продукты, хранившиеся с нарушением требований товарного соседства. В производственных помещениях были мухи, а испорченные и гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими. Также установили нерациональное распределение продуктов после их закупки.
Санитарное состояние пищеблока, по выводам мониторинговой группы, не соответствует надлежащим требованиям: помещения нуждаются в генеральной уборке и капитальном ремонте. Отдельного меню для детей, которым по медицинским показаниям требуется диетическое питание, не разработали, хотя такие дети находились в учреждении.
Переполненность, плесень и отсутствие базовых условий
- В "Артек Закарпаття" дети проживают по 12 человек в комнатах с шестью двухъярусными кроватями и одним комодом для личных вещей. Мебель, матрасы, одеяла, подушки и постельное белье имеют значительную степень износа и требуют замены. Шкафов и прикроватных тумб нет, поэтому дети хранят личные вещи в чемоданах. В комнатах также обнаружены очаги плесени и грибка.
- В МДЦ "Артек" в отдельных комнатах одновременно проживают по 7–8 детей. При этом нормативно установленное количество мест в комнатах не должно превышать 5 человек для детей младшего школьного возраста и 4 — для детей среднего и старшего школьного возраста.
- Также установлено, что здесь в отдельных жилых комнатах температура составляла от 26 до 35 °С. Комнаты не оборудованы кондиционерами. В некоторых из них дети не могут самостоятельно открыть окна из-за отсутствия оконных ручек.
Также в "Артек Закарпаття" установлено, что стационарные электрические розетки и выключатели в комнатах отсутствуют, а освещение включается из коридора. Для зарядки мобильных телефонов и других электроприборов дети используют удлинители, что создает дополнительные риски возникновения пожара и свидетельствует о несоответствии помещений требованиям пожарной безопасности.
Душевые, туалеты и вода
В спальном корпусе на каждом этаже функционирует лишь одна душевая комната (по три душевые кабины) и одна туалетная комната. Таким образом, для почти 300 детей предусмотрено всего восемь душевых кабин для девочек (на первом и третьем этажах) и восемь душевых кабин для мальчиков (на втором и четвертом этажах), хотя дети обоих полов проживают на всех этажах здания.
Водоснабжение осуществляется не круглосуточно, а только в определенные часы — с 13:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00. При этом отбой в учреждении установлен на 21:30, что фактически ограничивает возможность детей воспользоваться душевыми в вечернее время.
Душевые кабины отделены лишь занавесками, что не обеспечивает надлежащего уровня приватности, а низкие перегородки между туалетными кабинами не создают условий для уединения детей во время пользования санитарными помещениями.
Непригодные укрытия и игнорирование тревог
Наиболее критичной является ситуация с безопасностью во время вражеских воздушных атак:
- В "Артек Закарпаття" убежище рассчитано на 300 человек согласно акту обследования от 29 августа 2025 года, однако во время мониторингового визита выяснилось, что фактическое состояние защитного сооружения не соответствует этим данным - там зафиксировали повышенную влажность, сырость и очаги плесени, а помещение не оборудовано мебелью или местами для сидения.
- Дети в ходе конфиденциального общения сообщили, что во время воздушной тревоги в основном остаются в помещении учреждения по "правилу двух стен", а не направляются в укрытие.
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В МДЦ "Артек" имеющееся укрытие рассчитано на 770 человек, тогда как само учреждение принимает 1100 детей - то есть вместимость защитного сооружения недостаточна для одновременного укрытия всех воспитанников.
Запущенная инфраструктура
Детские площадки находятся в неудовлетворительном состоянии: часть качелей огорожена сигнальными лентами из-за аварийного состояния. На территории есть заброшенные здания, а пешеходные дорожки не обеспечивают безопасное передвижение детей.
Бассейн на территории технически неисправен и не используется по назначению. Из оздоровительных объектов функционирует только соляная комната.
Что дальше
По результатам проверок Секретариат Уполномоченного направил письмо в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Ответ пока не поступил.
Также письма были направлены председателю Закарпатской ОГА/ОВА и начальнику Главного управления Национальной социальной сервисной службы в Закарпатской области относительно принятия мер реагирования в связи с вероятными нарушениями прав детей в "Артек Закарпаття". Администрациям учреждений и другим уполномоченным органам направляются отчеты с установленными фактами, правовой оценкой нарушений и рекомендациями по их устранению.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что дети из Вишневого в Киевской области, которых отправили на оздоровление в лагерь "Артек" на Закарпатье после атаки РФ на город, жалуются на плохие санитарные условия, ненадлежащее досуг и плохое отношение воспитателей.
- В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что проверяют сообщения в СМИ об условиях пребывания несовершеннолетних из Вишневого в детском лагере.
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