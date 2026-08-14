Антисанитария, неисправные укрытия и переполненные комнаты для детей: что выявил мониторинг в лагерях "Артек" на Закарпатье

Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека после проверок двух учреждений "Артека" ожидает ответов от ответственных органов. После их получения будет решать, имеются ли в действиях должностных и служебных лиц признаки уголовных правонарушений и следует ли направлять соответствующие сведения в правоохранительные органы.

Об этом говорится в ответе Секретариата на запрос Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нарушения в сфере питания

В ведомстве подробно описали, какие нарушения зафиксировала мониторинговая группа во время посещения "Артек Закарпаття" и МДЦ "Артек".

В обоих учреждениях зафиксировали нарушения прав детей, связанные с питанием. Во время осмотра пищеблока обнаружили продукты, хранившиеся с нарушением требований товарного соседства. В производственных помещениях были мухи, а испорченные и гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими. Также установили нерациональное распределение продуктов после их закупки.

Санитарное состояние пищеблока, по выводам мониторинговой группы, не соответствует надлежащим требованиям: помещения нуждаются в генеральной уборке и капитальном ремонте. Отдельного меню для детей, которым по медицинским показаниям требуется диетическое питание, не разработали, хотя такие дети находились в учреждении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проверка лагеря "Артек Закарпаття" подтвердила часть замечаний, их необходимо устранить, - Улютин

Переполненность, плесень и отсутствие базовых условий

В "Артек Закарпаття" дети проживают по 12 человек в комнатах с шестью двухъярусными кроватями и одним комодом для личных вещей. Мебель, матрасы, одеяла, подушки и постельное белье имеют значительную степень износа и требуют замены. Шкафов и прикроватных тумб нет, поэтому дети хранят личные вещи в чемоданах. В комнатах также обнаружены очаги плесени и грибка.

дети проживают по 12 человек в комнатах с шестью двухъярусными кроватями и одним комодом для личных вещей. Мебель, матрасы, одеяла, подушки и постельное белье имеют значительную степень износа и требуют замены. Шкафов и прикроватных тумб нет, поэтому дети хранят личные вещи в чемоданах. В комнатах также обнаружены очаги плесени и грибка. В МДЦ "Артек" в отдельных комнатах одновременно проживают по 7–8 детей. При этом нормативно установленное количество мест в комнатах не должно превышать 5 человек для детей младшего школьного возраста и 4 — для детей среднего и старшего школьного возраста.

в отдельных комнатах одновременно проживают по 7–8 детей. При этом нормативно установленное количество мест в комнатах не должно превышать 5 человек для детей младшего школьного возраста и 4 — для детей среднего и старшего школьного возраста. Также установлено, что здесь в отдельных жилых комнатах температура составляла от 26 до 35 °С. Комнаты не оборудованы кондиционерами. В некоторых из них дети не могут самостоятельно открыть окна из-за отсутствия оконных ручек.

Также в "Артек Закарпаття" установлено, что стационарные электрические розетки и выключатели в комнатах отсутствуют, а освещение включается из коридора. Для зарядки мобильных телефонов и других электроприборов дети используют удлинители, что создает дополнительные риски возникновения пожара и свидетельствует о несоответствии помещений требованиям пожарной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ баллистической ракетой по Радушному: с многодетной семьёй Вороновых простились в Криворожье. ФОТОрепортаж

Душевые, туалеты и вода

В спальном корпусе на каждом этаже функционирует лишь одна душевая комната (по три душевые кабины) и одна туалетная комната. Таким образом, для почти 300 детей предусмотрено всего восемь душевых кабин для девочек (на первом и третьем этажах) и восемь душевых кабин для мальчиков (на втором и четвертом этажах), хотя дети обоих полов проживают на всех этажах здания.

Водоснабжение осуществляется не круглосуточно, а только в определенные часы — с 13:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00. При этом отбой в учреждении установлен на 21:30, что фактически ограничивает возможность детей воспользоваться душевыми в вечернее время.

Душевые кабины отделены лишь занавесками, что не обеспечивает надлежащего уровня приватности, а низкие перегородки между туалетными кабинами не создают условий для уединения детей во время пользования санитарными помещениями.

Непригодные укрытия и игнорирование тревог

Наиболее критичной является ситуация с безопасностью во время вражеских воздушных атак:

В "Артек Закарпаття" убежище рассчитано на 300 человек согласно акту обследования от 29 августа 2025 года, однако во время мониторингового визита выяснилось, что фактическое состояние защитного сооружения не соответствует этим данным - там зафиксировали повышенную влажность, сырость и очаги плесени, а помещение не оборудовано мебелью или местами для сидения.

убежище рассчитано на 300 человек согласно акту обследования от 29 августа 2025 года, однако во время мониторингового визита выяснилось, что фактическое состояние защитного сооружения не соответствует этим данным - там зафиксировали повышенную влажность, сырость и очаги плесени, а помещение не оборудовано мебелью или местами для сидения. Дети в ходе конфиденциального общения сообщили, что во время воздушной тревоги в основном остаются в помещении учреждения по "правилу двух стен", а не направляются в укрытие.

В МДЦ "Артек" имеющееся укрытие рассчитано на 770 человек, тогда как само учреждение принимает 1100 детей - то есть вместимость защитного сооружения недостаточна для одновременного укрытия всех воспитанников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал в "Артеке" на Закарпатье: после жалоб на ужасные условия в лагерь направили ревизию

Запущенная инфраструктура

Детские площадки находятся в неудовлетворительном состоянии: часть качелей огорожена сигнальными лентами из-за аварийного состояния. На территории есть заброшенные здания, а пешеходные дорожки не обеспечивают безопасное передвижение детей.

Бассейн на территории технически неисправен и не используется по назначению. Из оздоровительных объектов функционирует только соляная комната.

Что дальше

По результатам проверок Секретариат Уполномоченного направил письмо в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Ответ пока не поступил.

Также письма были направлены председателю Закарпатской ОГА/ОВА и начальнику Главного управления Национальной социальной сервисной службы в Закарпатской области относительно принятия мер реагирования в связи с вероятными нарушениями прав детей в "Артек Закарпаття". Администрациям учреждений и другим уполномоченным органам направляются отчеты с установленными фактами, правовой оценкой нарушений и рекомендациями по их устранению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2548 раненых и 20 тысяч похищенных детей: Буданов заявил, что РФ ведет спланированную войну на уничтожение нации

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2548 поранених та 20 тисяч викрадених дітей: Буданов заявив, що РФ веде сплановану війну на знищення нації

Что предшествовало