Антисанітарія, несправні укриття та переповнені кімнати для дітей: що виявив моніторинг у таборах "Артек" на Закарпатті

Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини після перевірок двох закладів "Артеку" очікує на відповіді від відповідальних органів. Після їх отримання вирішуватиме, чи є в діях посадових і службових осіб ознаки кримінальних правопорушень, та чи скеровувати відповідні відомості до правоохоронних органів.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату на запит Цензор.НЕТ.

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Порушення з харчуванням

У відомстві детально описали, які порушення зафіксувала моніторингова група під час відвідування "Артек Закарпаття" та МДЦ "Артек".

В обох закладах зафіксували порушення прав дітей, пов'язані з харчуванням. Під час огляду харчоблока виявили продукти, які зберігалися з порушенням вимог товарного сусідства. У виробничих приміщеннях були мухи, а зіпсовані та гнилі овочі й фрукти зберігалися разом зі свіжими. Також встановили нераціональний розподіл продуктів після їх закупівлі.

Санітарний стан харчоблока, за висновками моніторингової групи, не відповідає належним вимогам: приміщення потребують генерального прибирання та капітального ремонту. Окремого меню для дітей, які за медичними показаннями потребують дієтичного харчування, не розробили, хоча такі діти перебували у закладі.

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Переповненість, пліснява та відсутність базових умов

У "Артек Закарпаття" діти проживають по 12 осіб у кімнатах із шістьма двоярусними ліжками та одним комодом для особистих речей. Меблі, матраци, ковдри, подушки та постільна білизна мають значний ступінь зношеності та потребують заміни. Шаф і приліжкових тумб немає, тому діти зберігають особисті речі у валізах. У кімнатах також виявили осередки плісняви та грибка.

діти проживають по 12 осіб у кімнатах із шістьма двоярусними ліжками та одним комодом для особистих речей. Меблі, матраци, ковдри, подушки та постільна білизна мають значний ступінь зношеності та потребують заміни. Шаф і приліжкових тумб немає, тому діти зберігають особисті речі у валізах. У кімнатах також виявили осередки плісняви та грибка. У МДЦ "Артек" в окремих кімнатах одночасно проживають по 7–8 дітей. При цьому, що нормативно визначена кількість місць у кімнатах не повинна перевищувати 5 осіб для дітей молодшого шкільного віку та 4 для дітей середнього і старшого шкільного віку.

в окремих кімнатах одночасно проживають по 7–8 дітей. При цьому, що нормативно визначена кількість місць у кімнатах не повинна перевищувати 5 осіб для дітей молодшого шкільного віку та 4 для дітей середнього і старшого шкільного віку. Також встановлено, що тут в окремих житлових кімнатах температура становила від 26 до 35 °С. Кімнати не обладнані кондиціонерами. У деяких із них діти не можуть самостійно відкрити вікна через відсутність віконних ручок.

Також у "Артек Закарпаття" встановлено, що стаціонарні електричні розетки та вимикачі у кімнатах відсутні, а освітлення вмикається з коридору. Для заряджання мобільних телефонів та інших електроприладів діти використовують подовжувачі, що створює додаткові ризики виникнення пожежі та свідчить про невідповідність приміщень вимогам пожежної безпеки.

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Душові, туалети та вода

У спальному корпусі на кожному поверсі функціонує лише одна душова кімната (по три душові кабіни) та одна туалетна кімната. Таким чином, для майже 300 дітей забезпечено лише вісім душових кабін для дівчат (на першому та третьому поверхах) та вісім душових кабін для хлопців (на другому та четвертому поверхах), хоча діти обох статей проживають на всіх поверхах будівлі.

Водопостачання здійснюється не цілодобово, а лише у визначені години - з 13:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00. Водночас відбій у закладі встановлено о 21:30, що фактично обмежує можливість дітей скористатися душовими у вечірній час.

Душові кабіни відокремлені лише шторками, що не забезпечує належного рівня приватності, а низькі перегородки між туалетними кабінами не створюють умов для усамітнення дітей під час користування санітарними приміщеннями.

Непридатні укриття та ігнорування тривог

Найбільш критичною є ситуація з безпекою під час ворожих повітряних атак:

В "Артек Закарпаття" укриття розраховане на 300 осіб згідно з актом обстеження від 29 серпня 2025 року, однак під час моніторингового візиту виявили, що фактичний стан захисної споруди не відповідає цим відомостям — там зафіксували підвищену вологість, сирість та осередки плісняви, а приміщення не обладнане меблями чи місцями для сидіння.

укриття розраховане на 300 осіб згідно з актом обстеження від 29 серпня 2025 року, однак під час моніторингового візиту виявили, що фактичний стан захисної споруди не відповідає цим відомостям — там зафіксували підвищену вологість, сирість та осередки плісняви, а приміщення не обладнане меблями чи місцями для сидіння. Діти під час конфіденційного спілкування повідомили, що під час повітряної тривоги переважно залишаються у приміщенні закладу за "правилом двох стін", а не прямують до укриття.

У МДЦ "Артек" наявне укриття розраховане на 770 осіб, тоді як сам заклад приймає 1100 дітей — тобто місткість захисної споруди недостатня для одночасного укриття всіх вихованців.

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Занедбана інфраструктура

Дитячі майданчики перебувають у незадовільному стані: частина гойдалок огороджена сигнальними стрічками через аварійний стан. На території є занедбані будівлі, а пішохідні доріжки не забезпечують безпечного пересування дітей.

Басейн на території технічно несправний і не використовується за призначенням. З оздоровчих об'єктів функціонує лише соляна кімната.

Що далі

За результатами перевірок Секретаріат Уповноваженого направив лист до Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. Відповідь ще очікується.

Також листи направили голові Закарпатської ОДА/ОВА та начальнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області щодо вжиття заходів реагування стосовно ймовірних порушень прав дітей у "Артек Закарпаття". Адміністраціям закладів та іншим уповноваженим органам скеровуються звіти з установленими фактами, правовою оцінкою порушень та рекомендаціями щодо їх усунення.

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Що передувало