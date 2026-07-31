Діти з Вишневого, яких відправили до "Артеку" після обстрілу РФ, скаржаться на умови в таборі: прокуратура проводить перевірку. ФОТОрепортаж

Діти, яких відправили на оздоровлення у табір "Артек" на Закарпатті після атаки РФ на місто, скаржаться на погані санітарні умови, неналежне дозвілля та погане ставлення вихователів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП. Життя".

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Що відомо

Так, оздоровлення 110 дітей у таборі "Артек" на Закарпатті організували за підтримки Мінсоцполітики, Держслужби у справах дітей, Київської ОДА та територіальної громади Вишневого. Очікувалося, що протягом 21-денної зміни діти збалансовано харчуватимуться, матимуть активний відпочинок, заняття з психологами та арт-терапію.

Однак невдовзі після заїзду дітей до табору батьки розповіли, що вихованці не отримали обіцяного забезпечення.

Так, одна із жінок розповіла, що в таборі "Артек" у Березниках мала відпочити її 17-річна сестра. Натомість протягом кількох днів дівчинка скаржилася рідним на погане ставлення вихователів і незадовільні умови проживання.

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Мати підлітки зателефонувала до адміністрації табору, щоб з'ясувати ситуацію, але належної реакції на скарги не було.

Зазначається, що діти приїхали до табору 21-го липня, а вже 25-го батьки забрали звідти дівчинку та двох її друзів. Діти перебували у жахливому психологічному стані.

Вчителька Анастасія Джулай, яка супроводжувала дітей до табору, відправила в "Артек" і свою 11-річну доньку. Вона розповіла, що після приїзду адміністрація не дозволила батькам оглянути кімнати. Однак згодом донька надіслала фото розірваних матраців та плісняви у ванній.

Вона також забрала свою доньку вже 24 липня.

Жінка зазначила, що дітей розселили у 12-місні кімнати – у кожній з них є шість двоповерхових ліжок і лише одна розетка на всіх.

Анастасія зауважила, що згідно розкладу з 13:30 до 16:00 у таборі тиха година, під час якої можна виходити з кімнати виключно в туалет. Весь цей час діти просиджували в телефонах. Грати у карткові ігри їм не дозволяли, щоб вони не шуміли, а альтернативних занять натомість не пропонували.

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Погане харчування

Крім того, діти скаржилися на погане харчування – всі страви були холодні.

Батьки наголошують, що місцева служба у справах дітей посприяла швидкому оформленню путівок. Фахівці також забезпечили якісну організацію, проте не попереджали про умови в таборі.

Зазначається, що наразі батьки підписали колективне звернення та просять перевірити, чи відповідають фактичні умови проживання в "Артеку", харчування, санітарний стан, організація дозвілля та ставлення до дітей рівню фінансування, який передбачений державою.

Що кажуть органи влади

У Державній службі у справах дітей зазначили, що знають про ситуацію та наразі здійснюють перевірку.

Видання також звернулося за поясненням до Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України та чекає на відповідь.

Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що його відомство вже ініціювало перевірку табору – її здійснюватиме Національна соціальна сервісна служба України.

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Прокуратура перевіряє умови

Своєю чергою у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що перевіряють повідомлення в медіа про умови перебування неповнолітніх із Вишневого у дитячому таборі

"Хустська окружна прокуратура встановлює обставини поширеної в медіа інформації про неналежні умови перебування дітей у дитячому таборі в селі Березники Хустського району. Йдеться про заяви батьків щодо антисанітарії, незадовільного стану приміщень, нестачі санвузлів та неналежного ставлення персоналу до дітей, які постраждали внаслідок удару по місту Вишневому Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ювенальна прокурорка Хустської окружної прокуратури спільно з представниками ювенальної превенції та місцевої служби у справах дітей поспілкувалась із дітками, адміністрацією закладу щодо встановлення всіх обставин.

Для перевірки повідомлень у медіа прокуратура ініціювала відповідні перевірки. Компетентні служби перевірять умови перебування дітей, якість харчування, пожежну безпеку та інші вимоги, яких має дотримуватися заклад.

У випадку підтвердження інформації про порушення їм буде надана відповідна правова оцінка.

Умови, в яких перебували діти



















Перевірка прокуратури







