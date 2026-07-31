Дети из Вишневого, которых отправили в "Артек" после обстрела со стороны РФ, жалуются на условия в лагере: прокуратура проводит проверку. ФОТОрепортаж

Дети, которых отправили на оздоровление в лагерь"Артек" на Закарпатье после нападения РФ на город, жалуются на плохие санитарные условия, ненадлежащую организацию досуга и плохое отношение воспитателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Життя".

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Что известно

Так, оздоровление 110 детей в лагере "Артек" на Закарпатье организовали при поддержке Минсоцполитики, Госслужбы по делам детей, Киевской ОВА и территориальной громады Вишневого. Ожидалось, что в течение 21-дневной смены дети будут сбалансированно питаться, получат активный отдых, занятия с психологами и арт-терапию.

Однако вскоре после заселения детей в лагерь родители сообщили, что воспитанники не получили обещанного обеспечения.

Так, одна из женщин рассказала, что в лагере "Артек" в Березниках должна была отдыхать ее 17-летняя сестра. Вместо этого в течение нескольких дней девочка жаловалась родным на плохое отношение воспитателей и неудовлетворительные условия проживания.

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Мать подростка позвонила в администрацию лагеря, чтобы выяснить ситуацию, но должной реакции на жалобы не последовало.

Отмечается, что дети приехали в лагерь 21 июля, а уже 25-го родители забрали оттуда девочку и двух ее друзей. Дети находились в ужасном психологическом состоянии.

Учительница Анастасия Джулай, которая сопровождала детей в лагерь, отправила в "Артек" и свою 11-летнюю дочь. Она рассказала, что после приезда администрация не разрешила родителям осмотреть комнаты. Однако позже дочь прислала фото разорванных матрасов и плесени в ванной.

Она также забрала свою дочь уже 24 июля.

Женщина отметила, что детей расселили в 12-местные комнаты - в каждой из них по шесть двухъярусных кроватей и всего одна розетка на всех.

Анастасия отметила, что согласно расписанию с 13:30 до 16:00 в лагере тихий час, во время которого можно выходить из комнаты исключительно в туалет. Все это время дети сидели в телефонах. Играть в карточные игры им не разрешали, чтобы они не шумели, а альтернативных занятий взамен не предлагали.

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Плохое питание

Кроме того, дети жаловались на плохое питание - все блюда были холодными.

Родители отмечают, что местная служба по делам детей способствовала быстрому оформлению путевок. Специалисты также обеспечили качественную организацию, однако не предупредили об условиях в лагере.

Отмечается, что на данный момент родители подписали коллективное обращение и просят проверить, соответствуют ли фактические условия проживания в "Артеке", питание, санитарное состояние, организация досуга и отношение к детям уровню финансирования, предусмотренному государством.

Что говорят власти

В Государственной службе по делам детей отметили, что знают о ситуации и в настоящее время проводят проверку.

Издание также обратилось за разъяснениями в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и ожидает ответа.

Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что его ведомство уже инициировало проверку лагеря – ее будет проводить Национальная социальная сервисная служба Украины.

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Прокуратура проверяет условия

В свою очередь, в Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что проверяют сообщения в СМИ об условиях пребывания несовершеннолетних из Вишневого в детском лагере

"Хустская окружная прокуратура устанавливает обстоятельства информации, распространенной в СМИ, о ненадлежащих условиях пребывания детей в детском лагере в селе Березники Хустского района. Речь идет о заявлениях родителей относительно антисанитарии, неудовлетворительного состояния помещений, нехватки санузлов и ненадлежащего отношения персонала к детям, пострадавшим в результате удара по городу Вишневому Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор по делам несовершеннолетних Хустской окружной прокуратуры совместно с представителями службы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и местной службы по делам детей пообщалась с детьми и администрацией учреждения с целью установления всех обстоятельств.

Для проверки сообщений в СМИ прокуратура инициировала соответствующие проверки. Компетентные службы проверят условия пребывания детей, качество питания, пожарную безопасность и другие требования, которые должно соблюдать учреждение.

В случае подтверждения информации о нарушениях им будет дана соответствующая правовая оценка.

Условия, в которых находились дети



















Проверка прокуратуры







