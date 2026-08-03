Скандал в "Артеку" на Закарпатті: після скарг на жахливі умови в табір відправили ревізію

Закарпатська ОВА направила комісію до дитячого табору "Артек" для перевірки умов утримання вихованців на тлі заяв про ймовірні порушення.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольга Травіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Про скандал дізналися із соцмереж

"Сьогодні у Березниках працює комісія ОВА, яка перевіряє умови перебування в ДП "Артек Закарпаття". До нас не надходило жодної офіційної скарги - про скандал навколо "Артеку Закарпаття" ми дізналися із соцмереж. Табір знаходиться на території області, проте не фінансується з обласного бюджету. Це філія ДП "Артек", яка має в тимчасовому користуванні будівлю колишнього санаторію "Човен" на період воєнного стану", - сказала Травіна.

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За її словами, до складу комісії увійшли представники департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я Закарпатської ОВА, а також ДСНС і Держпродспоживслужби.

Про результати перевірки в ОВА пообіцяли повідомити пізніше.

Травіна також додала, що нині в таборі відпочивають діти з прифронтових регіонів і Київської області. Путівки для них є безкоштовними - їхню вартість покривають коштом державного бюджету.

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