Лубінець провів перевірку в таборі "Артек" на Закарпатті: Пліснява в укритті, гнилі продукти, 12 дітей у кімнаті. ФОТО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після повідомлень у соцмережах про можливі порушення прав дітей у таборі "Артек" на Закарпатті провів перевірку, яка підтвердила кричущі порушення в закладі.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я побачив у соцмережах інформацію про можливі порушення прав дітей у таборі "Артек Закарпаття". Я негайно доручив моєму Представнику в Закарпатській області Андрій Крючков провести моніторинг. Коли є припущення про такі порушення — реакція повинна бути миттєвою. І це підтвердили результати, які є просто кричущими", - зазначив омбудсмен.

Також читайте: В Україні з початку повномасштабної війни залишаються в активному розшуку 2318 дітей

Що виявили в таборі?

Як зазначається, на момент візиту в таборі перебували 287 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів та тих, які найбільше постраждали від російської агресії. Діти були направлені на відпочинок за кошти державного бюджету.

У харчоблоці - антисанітарія, мухи та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими. Дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.

У кімнатах - по 12 дітей. Зношені меблі та постіль, відсутність належних місць для особистих речей, пліснява та грибок.

Душових кабін недостатньо, водопостачання - лише у визначені години. Немає належного рівня приватності.

Безпека дітей

Також Лубінець наголосив, що найбільше занепокоєння викликає безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття - сире, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мілітаризація Криму: окупанти в "Артеку" вчать дітей керувати дронами

Діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються у корпусі та використовують "правило двох стін".

Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття", - додав омбудсмен.

Крім того, виявлено проблеми і на території табору: відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків - в аварійному стані. Басейн не працює.

Лубінець вимагає усунення порушень

Так, за словами омбудсмена, вже направлені листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області.

Також читайте: Дитячий табір "Артек" у Криму окупанти перетворили на місце відпочинку військових, - Центр нацспротиву

Він вимагає перевірити, хто дозволив табору розпочати роботу в таких умовах, встановити відповідальних посадових осіб та вжити невідкладних заходів!

"За результатами моніторингу готуємо звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також подання. Кожному виявленому факту буде надана належна правова оцінка.

Діти, особливо ті, хто приїхав із прифронтових регіонів, мають право на безпеку, здоров’я та гідні умови. Вони приїхали сюди відпочити та відновитися. А не знову опинитися в небезпеці", - наголосив Лубінець.

Що передувало