Лубінець провів перевірку в таборі "Артек" на Закарпатті: Пліснява в укритті, гнилі продукти, 12 дітей у кімнаті. ФОТО
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після повідомлень у соцмережах про можливі порушення прав дітей у таборі "Артек" на Закарпатті провів перевірку, яка підтвердила кричущі порушення в закладі.
Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Я побачив у соцмережах інформацію про можливі порушення прав дітей у таборі "Артек Закарпаття". Я негайно доручив моєму Представнику в Закарпатській області Андрій Крючков провести моніторинг. Коли є припущення про такі порушення — реакція повинна бути миттєвою. І це підтвердили результати, які є просто кричущими", - зазначив омбудсмен.
Що виявили в таборі?
Як зазначається, на момент візиту в таборі перебували 287 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів та тих, які найбільше постраждали від російської агресії. Діти були направлені на відпочинок за кошти державного бюджету.
- У харчоблоці - антисанітарія, мухи та порушення умов зберігання продуктів. Гнилі овочі та фрукти зберігали разом зі свіжими. Дієтичного меню для дітей, які його потребують, не було.
- У кімнатах - по 12 дітей. Зношені меблі та постіль, відсутність належних місць для особистих речей, пліснява та грибок.
- Душових кабін недостатньо, водопостачання - лише у визначені години. Немає належного рівня приватності.
Безпека дітей
Також Лубінець наголосив, що найбільше занепокоєння викликає безпека дітей під час повітряної тривоги. Укриття - сире, з пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання.
Діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються у корпусі та використовують "правило двох стін".
Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття", - додав омбудсмен.
Крім того, виявлено проблеми і на території табору: відсутні суцільне огородження, належне освітлення та відеоспостереження. Частина майданчиків - в аварійному стані. Басейн не працює.
Лубінець вимагає усунення порушень
Так, за словами омбудсмена, вже направлені листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області.
Він вимагає перевірити, хто дозволив табору розпочати роботу в таких умовах, встановити відповідальних посадових осіб та вжити невідкладних заходів!
"За результатами моніторингу готуємо звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також подання. Кожному виявленому факту буде надана належна правова оцінка.
Діти, особливо ті, хто приїхав із прифронтових регіонів, мають право на безпеку, здоров’я та гідні умови. Вони приїхали сюди відпочити та відновитися. А не знову опинитися в небезпеці", - наголосив Лубінець.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що діти з Вишневого на Київщині, яких відправили на оздоровлення у табір "Артек" на Закарпатті після атаки РФ на місто, скаржаться на погані санітарні умови, неналежне дозвілля та погане ставлення вихователів.
- У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що перевіряють повідомлення в медіа про умови перебування неповнолітніх із Вишневого у дитячому таборі
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**** і це таке відношення до діток. Нічого святого, що воїнів обікрасти, що дітей.
Ну зате своїм ВСЕ, про говорить Сергій Погребецький:
Впізнаєте? Це кавалер ордена Княгині Ольги (вручав особисто Володимир Санич), екс заступник голови Запорізької ОДА, вона ж фігурант кримінальної справи про розкрадання гуманітарної допомоги на мільярди гривень Злата Некрасова. Зробила карколомну кар'єру, коли прибилася до "Слуг народу" - від юрисконсульта маленького санаторію у 2019 році до заступника голови області у 2021 році. Народилася та навчалася у Росії. Втекла з України 2023 року. Проживає свої найкращі роки на найдорожчих курортах світу! Права рука Ірини Верещук. Та ліва рука Ірини Верещук. Чомусь, правда в пабліках пані Ірини підчистила всі згадки, але Президентську нагороду за поданням та погодження тоді віці прем'єрки з реінтеграції не сховати. За даними слідства та публічних заяв, перевірялася інформація про зникнення колосальних обсягів допомоги, що призначалася для біженців та військових: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Перевірки КРУ показали, що із 240 тисяч продовольчих наборів, що надійшли до Запорізької ОВВ, офіційні документи про передачу населенню було оформлено лише на 25 тисяч. Збитки лише за цією позицією оцінювалися у понад 322 млн гривень. Вилучені матеріали вказували на те, що гумдопомога могла перепродуватись через місцеві торговельні мережі. Злата Некрасова безпосередньо керувала гуманітарним штабом області. Раніше Злата постила фото, а тепер ще й відео почала знімати. Каждый вечер, вечер наступает вдруг, если кушать нечего тебе мой друг, за окном шахеды, ты всю ночь не спал, может вспомнишь, ****, за кого голосовал?