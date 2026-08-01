Лубинец провел проверку в лагере "Артек" на Закарпатье: плесень в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате. ФОТО
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после появления сообщений в соцсетях о возможных нарушениях прав детей в лагере "Артек" на Закарпатье провел проверку, подтвердившую вопиющие нарушения в этом учреждении.
Об этом сообщил Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Я увидел в соцсетях информацию о возможных нарушениях прав детей в лагере "Артек Закарпатье". Я немедленно поручил моему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову провести мониторинг. Когда есть предположения о таких нарушениях — реакция должна быть мгновенной. И это подтвердили результаты, которые просто вопиющие", - отметил омбудсмен.
Что обнаружили в лагере?
Как отмечается, на момент визита в лагере находились 287 детей из 10 областей Украины, преимущественно - из прифронтовых регионов и тех, которые больше всего пострадали от российской агрессии. Дети были направлены на отдых за счет средств государственного бюджета.
- В пищеблоке - антисанитария, мухи и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими. Диетического меню для детей, которые в нем нуждаются, не было.
- В комнатах - по 12 детей. Изношенная мебель и постельные принадлежности, отсутствие надлежащих мест для личных вещей, плесень и грибок.
- Душевых кабин недостаточно, водоснабжение - только в определенные часы. Отсутствует надлежащий уровень приватности.
Безопасность детей
Также Лубинец подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность вызывает безопасность детей во время воздушной тревоги. Убежище - сырое, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования.
Дети рассказали, что во время тревоги в основном остаются в корпусе и используют "правило двух стен".
Это недопустимо! Ребенок не должен прятаться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие", - добавил омбудсмен.
Кроме того, выявлены проблемы и на территории лагеря: отсутствуют сплошное ограждение, надлежащее освещение и видеонаблюдение. Часть площадок - в аварийном состоянии. Бассейн не работает.
Лубинец требует устранения нарушений
Так, по словам омбудсмена, уже направлены письма главе Закарпатской ОВА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в Закарпатской области.
Он требует проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры!
"По результатам мониторинга готовим отчет с рекомендациями по устранению нарушений, а также представление. Каждому выявленному факту будет дана надлежащая правовая оценка.
Дети, особенно те, кто приехал из прифронтовых регионов, имеют право на безопасность, здоровье и достойные условия. Они приехали сюда, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а не снова оказаться в опасности", - подчеркнул Лубинец.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что дети из Вишневого в Киевской области, которых отправили на оздоровление в лагерь "Артек" в Закарпатье после атаки РФ на город, жалуются на плохие санитарные условия, ненадлежащее досуг и плохое отношение воспитателей.
- В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что проверяют сообщения в СМИ об условиях пребывания несовершеннолетних из Вишневого в детском лагере
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**** і це таке відношення до діток. Нічого святого, що воїнів обікрасти, що дітей.
Ну зате своїм ВСЕ, про говорить Сергій Погребецький:
Впізнаєте? Це кавалер ордена Княгині Ольги (вручав особисто Володимир Санич), екс заступник голови Запорізької ОДА, вона ж фігурант кримінальної справи про розкрадання гуманітарної допомоги на мільярди гривень Злата Некрасова. Зробила карколомну кар'єру, коли прибилася до "Слуг народу" - від юрисконсульта маленького санаторію у 2019 році до заступника голови області у 2021 році. Народилася та навчалася у Росії. Втекла з України 2023 року. Проживає свої найкращі роки на найдорожчих курортах світу! Права рука Ірини Верещук. Та ліва рука Ірини Верещук. Чомусь, правда в пабліках пані Ірини підчистила всі згадки, але Президентську нагороду за поданням та погодження тоді віці прем'єрки з реінтеграції не сховати. За даними слідства та публічних заяв, перевірялася інформація про зникнення колосальних обсягів допомоги, що призначалася для біженців та військових: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Перевірки КРУ показали, що із 240 тисяч продовольчих наборів, що надійшли до Запорізької ОВВ, офіційні документи про передачу населенню було оформлено лише на 25 тисяч. Збитки лише за цією позицією оцінювалися у понад 322 млн гривень. Вилучені матеріали вказували на те, що гумдопомога могла перепродуватись через місцеві торговельні мережі. Злата Некрасова безпосередньо керувала гуманітарним штабом області. Раніше Злата постила фото, а тепер ще й відео почала знімати. Каждый вечер, вечер наступает вдруг, если кушать нечего тебе мой друг, за окном шахеды, ты всю ночь не спал, может вспомнишь, ****, за кого голосовал?