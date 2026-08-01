Лубинец провел проверку в лагере "Артек" на Закарпатье: плесень в укрытии, гнилые продукты, 12 детей в комнате. ФОТО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после появления сообщений в соцсетях о возможных нарушениях прав детей в лагере "Артек" на Закарпатье провел проверку, подтвердившую вопиющие нарушения в этом учреждении.

Об этом сообщил Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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"Я увидел в соцсетях информацию о возможных нарушениях прав детей в лагере "Артек Закарпатье". Я немедленно поручил моему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову провести мониторинг. Когда есть предположения о таких нарушениях — реакция должна быть мгновенной. И это подтвердили результаты, которые просто вопиющие", - отметил омбудсмен.

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Что обнаружили в лагере?

Как отмечается, на момент визита в лагере находились 287 детей из 10 областей Украины, преимущественно - из прифронтовых регионов и тех, которые больше всего пострадали от российской агрессии. Дети были направлены на отдых за счет средств государственного бюджета.

В пищеблоке - антисанитария, мухи и нарушение условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими. Диетического меню для детей, которые в нем нуждаются, не было.

В комнатах - по 12 детей. Изношенная мебель и постельные принадлежности, отсутствие надлежащих мест для личных вещей, плесень и грибок.

Душевых кабин недостаточно, водоснабжение - только в определенные часы. Отсутствует надлежащий уровень приватности.

Безопасность детей

Также Лубинец подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность вызывает безопасность детей во время воздушной тревоги. Убежище - сырое, с плесенью, без достаточного количества мест для сидения и необходимого оборудования.

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Дети рассказали, что во время тревоги в основном остаются в корпусе и используют "правило двух стен".

Это недопустимо! Ребенок не должен прятаться от российской ракеты за двумя стенами. В детском лагере должно быть безопасное укрытие", - добавил омбудсмен.

Кроме того, выявлены проблемы и на территории лагеря: отсутствуют сплошное ограждение, надлежащее освещение и видеонаблюдение. Часть площадок - в аварийном состоянии. Бассейн не работает.

Лубинец требует устранения нарушений

Так, по словам омбудсмена, уже направлены письма главе Закарпатской ОВА и руководителю Главного управления Национальной социальной сервисной службы в Закарпатской области.

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Он требует проверить, кто разрешил лагерю начать работу в таких условиях, установить ответственных должностных лиц и принять неотложные меры!

"По результатам мониторинга готовим отчет с рекомендациями по устранению нарушений, а также представление. Каждому выявленному факту будет дана надлежащая правовая оценка.

Дети, особенно те, кто приехал из прифронтовых регионов, имеют право на безопасность, здоровье и достойные условия. Они приехали сюда, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а не снова оказаться в опасности", - подчеркнул Лубинец.

Что предшествовало