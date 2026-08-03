Скандал в "Артеке" на Закарпатье: после жалоб на ужасные условия в лагерь направили ревизию
Закарпатская областная государственная администрация направила комиссию в детский лагерь "Артек" для проверки условий проживания воспитанников на фоне заявлений о возможных нарушениях.
Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения Закарпатской ОГА Ольга Травина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
О скандале узнали из соцсетей
"Сегодня в Березниках работает комиссия ОГА, которая проверяет условия пребывания в ГП "Артек Закарпатье". К нам не поступало ни одной официальной жалобы - о скандале вокруг "Артека Закарпатье" мы узнали из соцсетей. Лагерь находится на территории области, однако не финансируется из областного бюджета. Это филиал ГП "Артек", который имеет во временном пользовании здание бывшего санатория "Човен" на период военного положения", - сказала Травина.
По ее словам, в состав комиссии вошли представители департаментов социальной защиты населения и здравоохранения Закарпатской ОГА, а также ГСЧС и Госпродпотребслужбы.
О результатах проверки в ОГА пообещали сообщить позже.
Травина также добавила, что сейчас в лагере отдыхают дети из прифронтовых регионов и Киевской области. Путевки для них бесплатные - их стоимость покрывается за счет государственного бюджета.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что дети из Вишневого в Киевской области, которых отправили на оздоровление в лагерь "Артек" в Закарпатье после атаки РФ на город, жалуются на плохие санитарные условия, ненадлежащее досуг и плохое отношение воспитателей.
- В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что проверяют сообщения в СМИ об условиях пребывания несовершеннолетних из Вишневого в детском лагере.
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