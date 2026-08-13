Перевірка табору "Артек Закарпаття" підтвердила частину зауважень, їх мають усунути, - Улютін

Національна соціальна сервісна служба за дорученням міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна провела позапланову перевірку табору "Артек Закарпаття".

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Після скарг щодо умов перебування дітей в "Артеку" на Закарпатті за моїм дорученням Національна соціальна сервісна служба провела позапланову перевірку закладу. Вона підтвердила частину зауважень щодо матеріально-технічного забезпечення. Дитина не повинна жити у приміщенні з пліснявою незалежно від того, отримала вона путівку від держави чи її придбали батьки. За результатами перевірки Нацсоцслужба визначила конкретні вимоги та строки усунення порушень. Частину з них заклад усунув уже під час перевірки, решта має бути виконана у визначені строки", - наголосив міністр.

Улютін нагадав, що навіть під час повномасштабної війни Україна продовжує оздоровлювати дітей за держкошти.

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"Щомісяця за програмами Мінсоцполітики таку можливість отримують понад 1200 дітей. Система оздоровлення в Україні формувалася десятиліттями. Окреме місце в ній історично займає "Артек", державна підтримка якого закріплена законом. Після окупації Криму український "Артек" відновив роботу на Київщині, а після початку повномасштабної війни отримав ще одну локацію на Закарпатті. Водночас система змінюється. Поряд із державними закладами вже працює принцип "гроші ходять за дитиною", коли родина може самостійно обрати заклад оздоровлення з Державного реєстру. Але незалежно від моделі фінансування вимоги до умов для дітей мають бути однаковими", - зауважив він.

За словами керівника Мінсоцполітики, державне оздоровлення має залишатися доступним для тисяч дітей, а держава має бути впевнена, що за бюджетні кошти кожна дитина отримує безпечні та гідні умови.

Він також пояснив, що Мінсоцполітики на виконання вимог закону викуповує путівки без оголошення конкурсу або торгів, та укладає договір, який публікується в системі Prozorro.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що діти з Вишневого на Київщині, яких відправили на оздоровлення у табір "Артек" на Закарпатті після атаки РФ на місто, скаржаться на погані санітарні умови, неналежне дозвілля та погане ставлення вихователів.

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що перевіряють повідомлення в медіа про умови перебування неповнолітніх із Вишневого у дитячому таборі.

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