Проверка лагеря "Артек Закарпаття" подтвердила часть замечаний, их должны устранить, - Улютин

Национальная социальная служба по поручению министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина провела внеплановую проверку лагеря "Артек Закарпаття".

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"После жалоб на условия пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье по моему поручению Национальная социальная служба провела внеплановую проверку учреждения. Она подтвердила часть замечаний относительно материально-технического обеспечения. Ребенок не должен жить в помещении с плесенью, независимо от того, получил ли он путевку от государства или ее приобрели родители. По результатам проверки Нацсоцслужба определила конкретные требования и сроки устранения нарушений. Часть из них учреждение устранило уже во время проверки, остальное должно быть выполнено в установленные сроки", - подчеркнул министр.

Улютин напомнил, что даже во время полномасштабной войны Украина продолжает оздоравливать детей за счет государственных средств.

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"Ежемесячно в рамках программ Минсоцполитики такую возможность получают более 1200 детей. Система оздоровления в Украине формировалась десятилетиями. Особое место в ней исторически занимает "Артек", государственная поддержка которого закреплена законом. После оккупации Крыма украинский "Артек" возобновил работу в Киевской области, а после начала полномасштабной войны получил еще одну площадку в Закарпатье. В то же время система меняется. Наряду с государственными учреждениями уже действует принцип "деньги следуют за ребенком", когда семья может самостоятельно выбрать оздоровительное учреждение из Государственного реестра. Но независимо от модели финансирования требования к условиям для детей должны быть одинаковыми", - отметил он.

По словам главы Минсоцполитики, государственное оздоровление должно оставаться доступным для тысяч детей, а государство должно быть уверено, что за счет бюджетных средств каждый ребенок получает безопасные и достойные условия.

Он также пояснил, что Минсоцполитики во исполнение требований закона выкупает путевки без объявления конкурса или торгов и заключает договор, который публикуется в системе Prozorro.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что дети из Вишневого в Киевской области, которых отправили на оздоровление в лагерь "Артек" на Закарпатье после нападения РФ на город, жалуются на плохие санитарные условия, ненадлежащее досуг и плохое отношение воспитателей.

В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что проверяют сообщения в СМИ об условиях пребывания несовершеннолетних из Вишневого в детском лагере.

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