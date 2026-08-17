Світовий рекорд на Тернопільщині: у Теребовлянській громаді приготували 3 тонни 140 літрів бограчу. ФОТОрепортаж

У Теребовлянській громаді на Тернопільщині зварили 3 тонни 140 літрів бограчу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне Тернопіль".

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На рекорд витратили сотні кілограмів продуктів

Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, цей обсяг став світовим рекордом. Попередній рекорд встановили на Закарпатті у 2015 році — тоді приготували 2 тонни 850 літрів страви.

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Ініціатором встановлення рекорду став Андрій Балабух. За його словами, раніше таку велику кількість бограчу одночасно він не готував.

Для страви використали близько 600 кілограмів різного м’яса, зокрема яловичини та свинини. Також додали 100 кілограмів сала, 500 кілограмів картоплі, 100 кілограмів моркви, 160 кілограмів цибулі та 100 кілограмів червоного перцю.

"Порцій буде більше семи тисяч, напевно", — розповів Балабух.

До підготовки продуктів долучилися понад 20 людей. Одна з помічниць, Орися Андрієвська, розповіла, що робота тривала після обіду та всю ніч через великий обсяг інгредієнтів.

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Рекорд офіційно зафіксували

Перед встановленням рекорду представник Національного реєстру рекордів України провів необхідні заміри. Усі інгредієнти відеофіксували, зважували та фіксували за часом приготування.

Лана Вєтрова оголосила результат — 3 тонни 140 літрів бограчу.

"Можемо сьогодні оголосити світовий рекорд — 3 тонни 140 літрів", — повідомила керівниця реєстру.

За її словами, процедура встановлення світового рекорду передбачає подання заявки, відкриття рекордної справи та збір доказів. Рецептура має відповідати класичній, а процес приготування не можна пришвидшувати.

Після вручення Андрієві Балабуху сертифіката про встановлення світового рекорду присутніх пригощали приготовленим бограчем.