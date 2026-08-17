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Новости Санкции против России
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ЕС готовит самый масштабный с начала войны пакет санкций против России, - Каллас

ЕС усилит санкции против России

В ближайшие месяцы Европейский Союз планирует значительно расширить санкции против России.

Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в интервью Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

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РФ уже потеряла более 1 трлн евро из-за санкций

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и к осени я представлю самый масштабный список санкций с начала войны", - заверила Каллас.

Как отметила она, после введения этих мер общее количество субъектов РФ, подпадающих под европейские санкции, сразу увеличится на треть.

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Давление продолжится

"Давление должно продолжать нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.

Впрочем, она не сообщила никаких подробностей относительно сроков или деталей нового пакета санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария расширила санкции против РФ: впервые под ограничения попали представители промышленного и оборонного секторов

Автор: 

санкции (12511) Евросоюз (18831)
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Топ комментарии
+12
після запровадження цих заходів загальна кількість суб'єктів РФ, що перебувають під європейськими санкціями, враз збільшиться на третину.

Поки дійде до ухвалення, половину з цих "суб'єктів" викреслять на прохання тих чи інших європейських країн...
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17.08.2026 06:26 Ответить
+10
Наймасштабніший - то замало. Треба щоб був стійкий, потужний і незламний. І головне - глибока стурбованістьі занепокоєння.
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17.08.2026 06:24 Ответить
+4
Навіщо так багато санкцій? Введитьодну. Одну на всю парашу та на всіх опаришів парашних.
Як там оні співають:
- Адну на всех, мі за цяной ня пастаім!
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17.08.2026 07:22 Ответить

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