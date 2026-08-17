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ЕС готовит самый масштабный с начала войны пакет санкций против России, - Каллас
В ближайшие месяцы Европейский Союз планирует значительно расширить санкции против России.
Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в интервью Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ уже потеряла более 1 трлн евро из-за санкций
"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и к осени я представлю самый масштабный список санкций с начала войны", - заверила Каллас.
Как отметила она, после введения этих мер общее количество субъектов РФ, подпадающих под европейские санкции, сразу увеличится на треть.
Давление продолжится
"Давление должно продолжать нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.
Впрочем, она не сообщила никаких подробностей относительно сроков или деталей нового пакета санкций.
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Поки дійде до ухвалення, половину з цих "суб'єктів" викреслять на прохання тих чи інших європейських країн...
Як там оні співають:
- Адну на всех, мі за цяной ня пастаім!