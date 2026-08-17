ЕС готовит самый масштабный с начала войны пакет санкций против России, - Каллас

В ближайшие месяцы Европейский Союз планирует значительно расширить санкции против России.

Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в интервью Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

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РФ уже потеряла более 1 трлн евро из-за санкций

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и к осени я представлю самый масштабный список санкций с начала войны", - заверила Каллас.

Как отметила она, после введения этих мер общее количество субъектов РФ, подпадающих под европейские санкции, сразу увеличится на треть.

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Давление продолжится

"Давление должно продолжать нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.

Впрочем, она не сообщила никаких подробностей относительно сроков или деталей нового пакета санкций.

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