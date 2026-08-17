ЄС готує наймасштабніший з початку війни пакет санкцій проти Росії, - Каллас

Найближчими місяцями Європейський Союз планує значно розширити санкції проти Росії.

Про це глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ вже втратила понад 1 трлн євро через санкції

"Санкції ЄС вже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трлн євро, і на осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни", - запевнила Каллас.

Як зазначила вона, після запровадження цих заходів загальна кількість суб'єктів РФ, що перебувають під європейськими санкціями, враз збільшиться на третину.

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Тиск продовжиться

Тиск має продовжувати зростати від того часу, поки Москва не припинить війну", - підкреслила Каллас.

Втім вона не повідомила жодних подробиць щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.

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