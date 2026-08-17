ЄС готує наймасштабніший з початку війни пакет санкцій проти Росії, - Каллас
Найближчими місяцями Європейський Союз планує значно розширити санкції проти Росії.
Про це глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
РФ вже втратила понад 1 трлн євро через санкції
"Санкції ЄС вже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трлн євро, і на осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни", - запевнила Каллас.
Як зазначила вона, після запровадження цих заходів загальна кількість суб'єктів РФ, що перебувають під європейськими санкціями, враз збільшиться на третину.
Тиск продовжиться
Тиск має продовжувати зростати від того часу, поки Москва не припинить війну", - підкреслила Каллас.
Втім вона не повідомила жодних подробиць щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.
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