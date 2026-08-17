Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 468 760 человек (+1 440 за сутки), 12 272 танка, 48 100 артиллерийских систем, 25 155 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 468 760 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.26 ориентировочно составляют:

личный состав — около 1 468 760 (+1 440) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 272 (+2) единицы

боевых бронированных машин — 25 155 (+4) единиц

артиллерийских систем — 48 100 (+93) единиц

РСЗО — 2 037 (+3) единиц

средства ПВО — 1 572 (+2) единицы

самолетов — 439 (+0) единиц

вертолетов — 354 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов — 2 273 (+16) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня — 465 497 (+2 093) единиц

крылатых ракет — 5 010 (+3) единиц

кораблей / катеров — 35 (+0) единиц

подводных лодок — 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн — 135 448 (+597) единиц

специальной техники — 4 540 (+5) единиц.

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"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

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