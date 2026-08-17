Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 468 760 человек (+1 440 за сутки), 12 272 танка, 48 100 артиллерийских систем, 25 155 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 468 760 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.26 ориентировочно составляют:
- личный состав — около 1 468 760 (+1 440) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 272 (+2) единицы
- боевых бронированных машин — 25 155 (+4) единиц
- артиллерийских систем — 48 100 (+93) единиц
- РСЗО — 2 037 (+3) единиц
- средства ПВО — 1 572 (+2) единицы
- самолетов — 439 (+0) единиц
- вертолетов — 354 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов — 2 273 (+16) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 465 497 (+2 093) единиц
- крылатых ракет — 5 010 (+3) единиц
- кораблей / катеров — 35 (+0) единиц
- подводных лодок — 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн — 135 448 (+597) единиц
- специальной техники — 4 540 (+5) единиц.
"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
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722! одиниці знищеної техніки та 1440!! чумардосів за день.
Спецтехніка файно, ППО, НРК, арта та логістика супер.
Результативність ППО перевалила за 470 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 468 000 це більше ніж все населення Тульської області.