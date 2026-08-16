Появилось подтверждение ликвидации предателя Украины, офицера-подводника Шагеева в оккупированном Севастополе. ФОТО
Офицер российского Минобороны Роберт Шагеев, который до оккупации Крыма служил в ВМС Украины, а в 2014 году перешел на сторону РФ, погиб 13 августа 2026 года вследствие взрыва в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает проект "Книга палачей", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Предатель Украины, бывший командир подводной лодки "Запорожье" Роберт Шагеев, который в 2014 году после оккупации Крыма без боя сдал единственную украинскую подводную лодку, нарушил присягу и продолжил службу в Черноморском флоте РФ, погиб 13 августа 2026 года. Об этом свидетельствуют данные базы российской налоговой службы", — говорится в сообщении.
Ранее появлялась неофициальная информация о возможном покушении на Шагеева в Севастополе, однако подтверждения этому не было. Появление ИНН предателя в списке недействительных номеров физических лиц стало первым официальным свидетельством его смерти.
Что о неём известно
Шагеев Роберт Мансурович (21 февраля 1977 г.р.) — уроженец пгт Приморский, Автономная Республика Крым, Украина.
- С 1999 года проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Последний контракт был заключен 26 июня 2009 года сроком на пять лет. Военное звание — капитан первого ранга.
- Приказом командования ВМС ВСУ № 201 от 15 октября 2013 года назначен на должность командира большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций ВМС ВСУ.
- Во время оккупации Крыма весной 2014 года Шагеев проигнорировал директивы о передислокации воинской части в Одессу. Он должен был прибыть на новое место службы (в/ч А2238) до 12 мая 2014 года, но не явился. Вместо этого он отказался выводить подводную лодку "Запорожье" на материковую часть Украины и заявил о намерении служить в российской армии.
- После этого, 17 мая 2014 года, приказом начальника Генерального штаба Шагеев был освобожден от должности командира подводной лодки и переведен в распоряжение.
- После заключения контракта с вооруженными силами РФ занял должность заместителя командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ.
- Шагеев подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 408 — дезертирство (умышленное неявка на службу с целью уклонения) и ч. 1 ст. 111 — государственная измена (умышленный переход на сторону врага в период вооруженного конфликта).
Что предшествовало?
- Напомним, утром 13 августа в оккупированном Севастополе прогремел взрыв, вследствие которого погиб мужчина. Российские и украинские Telegram-каналы сообщали, что им мог быть заместитель командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев. По предварительным данным, взрывчатку могли заложить в урну возле скамейки на Столетовском проспекте.
- В подрыве офицера российского Минобороны Шагеева обвиняют 32-летнюю гражданку РФ Маргариту Реутт. В оккупированном Севастополе российский суд отправил ее в СИЗО.
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