В оккупированном Севастополе арестовали россиянку по делу о подрыве офицера-подводника Шагаева, который в 2014 году перешел на сторону РФ
В оккупированном Севастополе российский суд поместил в СИЗО 32-летнюю гражданку РФ, которую обвиняют во взрыве, унесшем жизнь офицера российского Минобороны. По данным российских источников, погибшим был подводник Роберт Шагеев, который до оккупации Крыма служил в ВМС Украины, а в 2014 году перешел на сторону РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на так называемый Ленинский районный суд оккупированного Севастополя.
Россиянку обвиняют в подготовке взрыва
По данным российской стороны, фигуранткой дела является 32-летняя Маргарита Реутт, уроженка Ярославля, которая жила в Сочи и периодически приезжала в оккупированный Крым. Ей инкриминируют "теракт".
По версии российского следствия, с 25 июля Реутт вместе с другими лицами якобы готовила подрыв военного объекта, а 13 августа привела в действие взрывное устройство возле дома № 30 на Столетовском проспекте.
В результате взрыва офицер получил тяжелые ранения и впоследствии скончался.
Российский провоенный блогер Александр Талипов утверждает, что женщине якобы заплатили за взрыв криптовалютой, а после взрыва она планировала уехать в Сочи и покинуть Россию. Независимого подтверждения этих утверждений нет.
Погибший служил в ВМС Украины и перешел на сторону России
По данным российского проекта "ВЧК-ОГПУ" и блогера Анатолия Шария, погибшим является Роберт Шагеев.
До российской оккупации Крыма он служил в Военно-морских силах Украины. В 2014 году Шагеев перешел на сторону России и продолжил службу в российском Черноморском флоте.
Ранее российские и украинские Telegram-каналы сообщали, что Шагеев занимал должность заместителя командира 4-й отдельной подводной бригады Черноморского флота РФ.
Реутт ранее был оштрафован за "дискредитацию" российской армии
В июле 2025 года российский суд оштрафовал Реутта на 30 тысяч рублей за так называемую "дискредитацию армии", а также арестовал на двое суток за якобы неповиновение полиции.
Поводом стал инцидент в поезде "Самара — Адлер" во время атаки украинских беспилотников. Согласно материалам российского суда, после попадания БПЛА в одну из железнодорожных станций Реутт сказала: "Так вам и надо, россияне...".
На данный момент утверждения российских силовиков об обстоятельствах взрыва и роли Реутт не имеют независимого подтверждения.
Что этому предшествовало?
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, утром 13 августа в оккупированном Севастополе произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Российские и украинские Telegram-каналы сообщали, что им мог быть заместитель командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев. До оккупации Крыма он служил в ВМС Украины, а в 2014 году перешел на сторону России. По предварительным данным, взрывчатку могли заложить в урну возле скамейки на Столетовском проспекте. Это, по версии российских силовиков, могла сделать "женщина с рюкзаком, которая следила за офицером".
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