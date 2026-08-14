В оккупированном Севастополе арестовали россиянку по делу о подрыве офицера-подводника Шагаева, который в 2014 году перешел на сторону РФ

В оккупированном Севастополе российский суд поместил в СИЗО 32-летнюю гражданку РФ, которую обвиняют во взрыве, унесшем жизнь офицера российского Минобороны. По данным российских источников, погибшим был подводник Роберт Шагеев, который до оккупации Крыма служил в ВМС Украины, а в 2014 году перешел на сторону РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на так называемый Ленинский районный суд оккупированного Севастополя.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россиянку обвиняют в подготовке взрыва

По данным российской стороны, фигуранткой дела является 32-летняя Маргарита Реутт, уроженка Ярославля, которая жила в Сочи и периодически приезжала в оккупированный Крым. Ей инкриминируют "теракт".

По версии российского следствия, с 25 июля Реутт вместе с другими лицами якобы готовила подрыв военного объекта, а 13 августа привела в действие взрывное устройство возле дома № 30 на Столетовском проспекте.

В результате взрыва офицер получил тяжелые ранения и впоследствии скончался.

Российский провоенный блогер Александр Талипов утверждает, что женщине якобы заплатили за взрыв криптовалютой, а после взрыва она планировала уехать в Сочи и покинуть Россию. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

Читайте также: ВСУ ликвидировали как минимум 77 российских солдат срочной службы во время боев в Курской области, - росСМИ

Погибший служил в ВМС Украины и перешел на сторону России

По данным российского проекта "ВЧК-ОГПУ" и блогера Анатолия Шария, погибшим является Роберт Шагеев.

До российской оккупации Крыма он служил в Военно-морских силах Украины. В 2014 году Шагеев перешел на сторону России и продолжил службу в российском Черноморском флоте.

Ранее российские и украинские Telegram-каналы сообщали, что Шагеев занимал должность заместителя командира 4-й отдельной подводной бригады Черноморского флота РФ.

Реутт ранее был оштрафован за "дискредитацию" российской армии

В июле 2025 года российский суд оштрафовал Реутта на 30 тысяч рублей за так называемую "дискредитацию армии", а также арестовал на двое суток за якобы неповиновение полиции.

Поводом стал инцидент в поезде "Самара — Адлер" во время атаки украинских беспилотников. Согласно материалам российского суда, после попадания БПЛА в одну из железнодорожных станций Реутт сказала: "Так вам и надо, россияне...".

На данный момент утверждения российских силовиков об обстоятельствах взрыва и роли Реутт не имеют независимого подтверждения.

Что этому предшествовало?

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, утром 13 августа в оккупированном Севастополе произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Российские и украинские Telegram-каналы сообщали, что им мог быть заместитель командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев. До оккупации Крыма он служил в ВМС Украины, а в 2014 году перешел на сторону России. По предварительным данным, взрывчатку могли заложить в урну возле скамейки на Столетовском проспекте. Это, по версии российских силовиков, могла сделать "женщина с рюкзаком, которая следила за офицером".

Читайте также: Россия еженедельно теряет 5–6 тысяч военных в войне против Украины, - Рубио