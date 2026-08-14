В окупованому Севастополі заарештували росіянку у справі про підрив офіцера-підводника Шагаєва, який у 2014 році перейшов на бік РФ

В окупованому Севастополі російський суд відправив до СІЗО 32-річну громадянку РФ, яку звинувачують у підриві офіцера російського Міноборони. За даними російських джерел, загиблим був підводник Роберт Шагєєв, який до окупації Криму служив у ВМС України, а у 2014 році перейшов на бік РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на так званий Ленінський районний суд окупованого Севастополя.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіянку звинувачують у підготовці вибуху

За даними російської сторони, фігуранткою справи є 32-річна Маргарита Реутт, уродженка Ярославля, яка жила в Сочі та періодично приїжджала до окупованого Криму. Їй інкримінують "теракт".

За версією російського слідства, з 25 липня Реутт разом з іншими особами нібито готувала підрив військового, а 13 серпня привела в дію вибуховий пристрій біля будинку №30 на Столєтовському проспекті.

Внаслідок вибуху офіцер зазнав тяжких поранень і згодом помер.

Російський провоєнний блогер Олександр Таліпов стверджує, що жінці нібито заплатили за підрив криптовалютою, а після вибуху вона планувала виїхати до Сочі та залишити Росію. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Також читайте: ЗСУ ліквідували щонайменше 77 російських солдатів строкової служби під час боїв на Курщині, - росЗМІ

Загиблий служив у ВМС України та перейшов на бік Росії

За даними російського проєкту "ВЧК-ОГПУ" та блогера Анатолія Шарія, загиблим є Роберт Шагєєв.

До російської окупації Криму він служив у Військово-морських силах України. У 2014 році Шагєєв перейшов на бік Росії та продовжив службу в російському Чорноморському флоті.

Раніше російські та українські Telegram-канали повідомляли, що Шагєєв обіймав посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

Реутт раніше штрафували за "дискредитацію" російської армії

У липні 2025 року російський суд оштрафував Реутт на 30 тисяч рублів за так звану "дискредитацію армії", а також заарештував на дві доби за нібито непокору поліції.

Приводом став інцидент у поїзді "Самара – Адлер" під час атаки українських безпілотників. Згідно з матеріалами російського суду, після влучання БпЛА в одну із залізничних станцій Реутт сказала: "Так вам і треба, росіяни...".

Наразі твердження російських силовиків щодо обставин підриву та ролі Реутт не мають незалежного підтвердження.

Що передувало?

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вранці 13 серпня в окупованому Севастополі стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Російські та українські Telegram-канали повідомляли, що ним міг бути заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ Роберт Шагєєв. До окупації Криму він служив у ВМС України, а у 2014 році перейшов на бік Росії. За попередніми даними, вибухівку могли закласти в урні біля лавки на Столєтовському проспекті. Це, за версією російських силовиків, могла зробити "жінка з рюкзаком, яка стежила за офіцером".

Читайте також: Росія щотижня втрачає 5–6 тисяч військових у війні проти України, - Рубіо