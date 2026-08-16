З’явилося підтвердження ліквідації зрадника України, офіцера-підводника Шагєєва в окупованому Севастополі. ФОТО

Офіцер російського Міноборони Роберт Шагєєв, який до окупації Криму служив у ВМС України, а у 2014 році перейшов на бік РФ, загинув 13 серпня 2026 року внаслідок підриву в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє проєкт "Книга катів", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зрадник України, колишній командир підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагєєв, який у 2014 році після окупації Криму без бою здав єдину українську субмарину, порушив присягу та продовжив службу в Чорноморському флоті рф, загинув 13 серпня 2026 року. Про це свідчать дані бази російської податкової служби", - йдеться в повідомленні.

Раніше з’являлася неофіційна інформація про можливий замах на Шагєєва в Севастополі, однак підтвердження цьому не було. Поява ІПН зрадника у переліку недійсних номерів фізичних осіб стала першим офіційним свідченням його смерті.

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Що про нього відомо

Шагєєв Роберт Мансурович (21 лютого 1977 р.н.) - уродженець смт Приморський, Автономна Республіка Крим, Україна.

З 1999 року проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Останній контракт був укладений 26 червня 2009 року строком на п’ять років. Військове звання - капітан першого рангу.

Наказом командування ВМС ЗСУ № 201 від 15 жовтня 2013 року призначений на посаду командира великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій ВМС ЗС України.

Під час окупації Криму навесні 2014 року Шагєєв проігнорував директиви про передислокацію військової частини до Одеси. Він мав прибути до нового місця служби (в/ч А2238) до 12 травня 2014 року, але не з’явився. Натомість він відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову частину України та заявив про намір служити в російській армії.

Після цього, 17 травня 2014 року, наказом начальника Генерального штабу Шагєєв був звільнений з посади командира човна та зарахований у розпорядження.

Після укладення контракту зі збройними силами РФ обійняв посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

Шагєєв підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 408 - дезертирство (умисне нез’явлення на службу з метою ухилення) і ч. 1 ст. 111 - державна зрада (умисний перехід на бік ворога в період збройного конфлікту).

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