З’явилося підтвердження ліквідації зрадника України, офіцера-підводника Шагєєва в окупованому Севастополі. ФОТО
Офіцер російського Міноборони Роберт Шагєєв, який до окупації Криму служив у ВМС України, а у 2014 році перейшов на бік РФ, загинув 13 серпня 2026 року внаслідок підриву в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє проєкт "Книга катів", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зрадник України, колишній командир підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагєєв, який у 2014 році після окупації Криму без бою здав єдину українську субмарину, порушив присягу та продовжив службу в Чорноморському флоті рф, загинув 13 серпня 2026 року. Про це свідчать дані бази російської податкової служби", - йдеться в повідомленні.
Раніше з’являлася неофіційна інформація про можливий замах на Шагєєва в Севастополі, однак підтвердження цьому не було. Поява ІПН зрадника у переліку недійсних номерів фізичних осіб стала першим офіційним свідченням його смерті.
Що про нього відомо
Шагєєв Роберт Мансурович (21 лютого 1977 р.н.) - уродженець смт Приморський, Автономна Республіка Крим, Україна.
- З 1999 року проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Останній контракт був укладений 26 червня 2009 року строком на п’ять років. Військове звання - капітан першого рангу.
- Наказом командування ВМС ЗСУ № 201 від 15 жовтня 2013 року призначений на посаду командира великого підводного човна "Запоріжжя" Центру морських операцій ВМС ЗС України.
- Під час окупації Криму навесні 2014 року Шагєєв проігнорував директиви про передислокацію військової частини до Одеси. Він мав прибути до нового місця служби (в/ч А2238) до 12 травня 2014 року, але не з’явився. Натомість він відмовився виводити підводний човен "Запоріжжя" на материкову частину України та заявив про намір служити в російській армії.
- Після цього, 17 травня 2014 року, наказом начальника Генерального штабу Шагєєв був звільнений з посади командира човна та зарахований у розпорядження.
- Після укладення контракту зі збройними силами РФ обійняв посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ.
- Шагєєв підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 408 - дезертирство (умисне нез’явлення на службу з метою ухилення) і ч. 1 ст. 111 - державна зрада (умисний перехід на бік ворога в період збройного конфлікту).
Що передувало?
- Нагадаємо, вранці 13 серпня в окупованому Севастополі пролунав вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Російські та українські телеграм-канали повідомляли, що ним міг бути заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ Роберт Шагєєв. За попередніми даними, вибухівку могли закласти в урні біля лавки на Столєтовському проспекті.
- У підриві офіцера російського Міноборони Шагєєва обвинувачують 32-річну громадянку РФ Маргариту Реутт. В окупованому Севастополі російський суд відправив її до СІЗО.
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