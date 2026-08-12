Сили оборони у липні ліквідували та поранили майже 43 тисячі окупантів - найбільше з початку 2025 року
У липні 2026 року Сили оборони України завдали російській армії найбільших втрат в особовому складі з початку 2025 року – загальні втрати окупантів за місяць становили 42 860 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
За даними відомства, липень став четвертим за результативністю місяцем щодо втрат російського особового складу від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Загальні втрати російської армії в особовому складі від 24 лютого 2022 року сягнули 1 461 660 осіб.
Рекордні втрати російської автотехніки
У липні Сили оборони також продовжували завдавати ударів по російській логістиці та засобах протиповітряної оборони.
За місяць українські військові уразили 68 російських систем ППО, а також знищили та підбили 13 998 одиниць автомобільної техніки. У Міноборони наголосили, що це найбільший місячний показник за весь час повномасштабної війни.
Понад 2 тисячі артсистем і 162 танки
Протягом липня Сили оборони також уразили 162 російські танки. Лише 22 липня втрати окупантів становили 28 танків.
Крім того, українські захисники знищили та підбили 204 бойові броньовані машини та 2016 артилерійських систем РФ.
У Міноборони нагадали, що попередній місяць також став рекордним за окремим показником: у червні Сили оборони знищили та вивели з ладу понад 2 тисячі одиниць російської артилерії – найбільше за весь час повномасштабної війни.
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