Силы обороны в июле уничтожили и ранили почти 43 тысячи оккупантов - это самый высокий показатель с начала 2025 года

В июле 2026 года Силы обороны Украины нанесли российской армии самые большие потери в личном составе с начала 2025 года - общие потери оккупантов за месяц составили 42 860 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

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По данным ведомства, июль стал четвертым по результативности месяцем по потерям российского личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ.

Общие потери российской армии в личном составе с 24 февраля 2022 года достигли 1 461 660 человек.

Рекордные потери российской автотехники

В июле Силы обороны также продолжали наносить удары по российской логистике и средствам противовоздушной обороны.

За месяц украинские военные поразили 68 российских систем ПВО, а также уничтожили и вывели из строя 13 998 единиц автомобильной техники. В Минобороны подчеркнули, что это самый высокий месячный показатель за все время полномасштабной войны.

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Более 2 тысяч артиллерийских систем и 162 танка

В течение июля Силы обороны также поразили 162 российских танка. Только 22 июля потери оккупантов составили 28 танков.

Кроме того, украинские защитники уничтожили и вывели из строя 204 боевые бронированные машины и 2016 артиллерийских систем РФ.

В Минобороны напомнили, что предыдущий месяц также стал рекордным по отдельному показателю: в июне Силы обороны уничтожили и вывели из строя более 2 тысяч единиц российской артиллерии – больше всего за все время полномасштабной войны.

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