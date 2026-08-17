Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 468 760 осіб (+1 440 за добу), 12 272 танки, 48 100 артсистем, 25 155 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 468 760 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 468 760 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 272 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 25 155 (+4) од.
- артилерійських систем - 48 100 (+93) од.
- РСЗВ - 2 037 (+3) од.
- засоби ППО - 1 572 (+2) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 2 273 (+16) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 465 497 (+2 093) од.
- крилаті ракети - 5 010 (+3) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 135 448 (+597) од.
- спеціальна техніка - 4 540 (+5) од.
"Дані уточнюються", - наголошують у Генштабі.
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