Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 468 760 осіб (+1 440 за добу), 12 272 танки, 48 100 артсистем, 25 155 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 468 760 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 468 760 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 272 (+2) од.

бойових броньованих машин - 25 155 (+4) од.

артилерійських систем - 48 100 (+93) од.

РСЗВ - 2 037 (+3) од.

засоби ППО - 1 572 (+2) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 273 (+16) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 465 497 (+2 093) од.

крилаті ракети - 5 010 (+3) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 135 448 (+597) од.

спеціальна техніка - 4 540 (+5) од.

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"Дані уточнюються", - наголошують у Генштабі.

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