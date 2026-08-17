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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 468 760 осіб (+1 440 за добу), 12 272 танки, 48 100 артсистем, 25 155 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 468 760 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 468 760 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 272 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 25 155 (+4) од.
  • артилерійських систем - 48 100 (+93) од.
  • РСЗВ - 2 037 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 572 (+2) од.
  • літаків - 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 273 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 465 497 (+2 093) од.
  • крилаті ракети - 5 010 (+3) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 135 448 (+597) од.
  • спеціальна техніка - 4 540 (+5) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - наголошують у Генштабі.

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армія рф (22108) Генштаб ЗС (8889) ліквідація (4573)
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