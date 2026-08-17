Суды отменяют решения ТЦК: незаконная мобилизация забронированных, штрафы и записи в "Оберег"

В августе украинские суды вынесли ряд решений по спорам граждан с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. В частности, суды отменяли призыв лиц, имевших право на отсрочку, штрафы за нарушение правил воинского учета и требовали удалить неправомерные записи из реестра "Оберег".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре судебной практики "Судебно-юридической газеты".

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Суд отменил мобилизацию мужчины с действующей бронью

В одном из дел руководитель религиозной общины, имевший официальную отсрочку, отраженную в "Резерв+", был мобилизован Хмельницким ТЦК.

В ТЦК считали, что мужчина должен был самостоятельно заявить о своем праве на отсрочку во время визита. Седьмой апелляционный административный суд с этим не согласился.

Суд пришел к выводу, что право на отсрочку не зависит от подачи отдельного заявления, если необходимая информация уже содержится в государственных реестрах.

В результате приказ о призыве был отменен, а воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава и уволить со службы.

В другом деле суд признал незаконным призыв мужчины, которого еще в 1997 году исключили из воинского учета по состоянию здоровья. Несмотря на соответствующую запись в воинском билете, в 2024 году его повторно поставили на учет и призвали.

Суд установил, что ТЦК не обосновал правовые основания для изменения его военно-учетного статуса, и отменил приказ в части призыва и направления на службу.

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Запись в "Оберег" и попытка ограничить право управления автомобилем

Еще один спор касался отметки о нарушении правил воинского учета в реестре "Оберег". ТЦК внес ее из-за якобы неявки мужчины по повестке, однако протокол в его отношении не составляли и к административной ответственности не привлекали.

Третий апелляционный административный суд признал отказ ТЦК удалить эти сведения противоправным и обязал исключить запись из реестра. В пользу истца также взыскали 2662,44 грн судебного сбора.

В другом случае ТЦК пытался через суд временно лишить военнообязанного права управлять транспортными средствами из-за неявки по повестке.

Однако суды двух инстанций отказали. Они указали, что самой неявки, записи в "Оберег" или нахождения человека в розыске недостаточно для такого ограничения. ТЦК, в частности, не предоставил доказательств привлечения мужчины к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП.

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Штраф в 17 тысяч отменили из-за нарушения процедуры

Еще в одном деле суд отменил наложенный ТЦК штраф в размере 17 тыс. грн и закрыл административное производство из-за отсутствия события и состава правонарушения.

В ходе рассмотрения дела были выявлены расхождения между датами в трекинге "Укрпочты", описи вложения и самой повестке. ТЦК, по заключению суда, не доказал, что гражданин был надлежащим образом уведомлен о необходимости явиться.

Кроме того, адвоката мужчины дважды не допустили на территорию ТЦК, сославшись на режимный характер объекта. Суд расценил это как нарушение права на защиту.

Также выяснилось, что у мужчины была действующая отсрочка и еще до направления повестки он обновил военно-учетные данные через "Резерв+". В то же время его внесли в розыск еще до завершения процедуры оповещения.

Таким образом, в рассмотренных делах суды обращали внимание не только на наличие или отсутствие воинской обязанности, но и на соблюдение ТЦК предусмотренной законом процедуры.

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