Суди скасовують рішення ТЦК: незаконна мобілізація заброньованих, штрафи та записи в "Оберіг"

У серпні українські суди ухвалили низку рішень у спорах громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Суди, зокрема, скасовували призов людей, які мали право на відстрочку, штрафи за порушення правил військового обліку та вимагали видалити неправомірні записи з реєстру "Оберіг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді судової практики "Судово-юридичної газети".

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Суд скасував мобілізацію чоловіка з чинним бронюванням

В одній зі справ керівника релігійної громади, який мав офіційне бронювання, відображене у "Резерв+", мобілізував Хмельницький ТЦК.

У ТЦК вважали, що чоловік мав самостійно заявити про своє право на відстрочку під час візиту. Сьомий апеляційний адміністративний суд із цим не погодився.

Суд дійшов висновку, що право на відстрочку не залежить від подання окремої заяви, якщо необхідна інформація вже міститься у державних реєстрах.

У результаті наказ про призов скасували, а військову частину зобов’язали виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити зі служби.

В іншій справі суд визнав незаконним призов чоловіка, якого ще 1997 року виключили з військового обліку за станом здоров’я. Попри відповідний запис у військовому квитку, у 2024 році його повторно поставили на облік і призвали.

Суд встановив, що ТЦК не обґрунтував правових підстав для зміни його військово-облікового статусу, та скасував наказ у частині призову і направлення на службу.

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Запис у "Оберіг" та спроба обмежити право керування авто

Ще один спір стосувався відмітки про порушення правил військового обліку в реєстрі "Оберіг". ТЦК вніс її через нібито неявку чоловіка за повісткою, однак протокол щодо нього не складали і до адміністративної відповідальності не притягували.

Третій апеляційний адміністративний суд визнав відмову ТЦК видалити ці відомості протиправною та зобов’язав виключити запис із реєстру. На користь позивача також стягнули 2662,44 грн судового збору.

В іншому випадку ТЦК намагався через суд тимчасово позбавити військовозобов’язаного права керувати транспортними засобами через неявку за повісткою.

Однак суди двох інстанцій відмовили. Вони вказали, що самої неявки, запису в "Оберіг" або перебування людини в розшуку недостатньо для такого обмеження. ТЦК, зокрема, не надав доказів притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП.

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Штраф у 17 тисяч скасували через порушення процедури

Ще в одній справі суд скасував накладений ТЦК штраф у розмірі 17 тис. грн та закрив адміністративне провадження через відсутність події і складу правопорушення.

Під час розгляду справи виявили розбіжності між датами у трекінгу "Укрпошти", описі вкладення та самій повістці. ТЦК, за висновком суду, не довів, що громадянина належним чином повідомили про необхідність прибути.

Крім того, адвоката чоловіка двічі не допустили на територію ТЦК, посилаючись на режимність об’єкта. Суд розцінив це як порушення права на захист.

Також з’ясувалося, що чоловік мав чинну відстрочку та ще до направлення повістки актуалізував військово-облікові дані через "Резерв+". Водночас до розшуку його внесли ще до завершення процедури оповіщення.

Таким чином, у розглянутих справах суди звертали увагу не лише на наявність чи відсутність військового обов’язку, а й на дотримання ТЦК передбаченої законом процедури.

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