Скрыла $540 тыс. в Австрии: ГБР завершило расследование в отношении родственницы экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшей чиновницы Министерства юстиции Украины — родственницы экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК, которая не задекларировала 540 тыс. долларов США на счете в австрийском банке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

На момент совершения правонарушения женщина возглавляла одно из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Хмельницком.

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В ежегодной декларации за 2023 год чиновница не указала счет в одном из банков Австрии и средства, которые на нем хранились. Речь идет о 540 тыс. долларов США, что на тот момент составляло более 19,5 млн грн.

В настоящее время женщина уволена с должности, в органах юстиции она больше не работает.

В июне 2026 года в сотрудничестве с НАЗК и САП следователи ГБР сообщили бывшей чиновнице о подозрении. Свою вину она не признает.

Происхождение этих средств, а также другие возможные махинации представителей этой бизнес-семьи расследуются в рамках отдельных уголовных производств.

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Бывшую чиновницу обвиняют в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Что грозит?

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.