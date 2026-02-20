Крупа подала исправленную декларацию: почти на 60 миллионов гривен стало больше

Бывшая глава Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа подала исправленную декларацию за 2024 год. Изменения в документе касаются денежных активов ее мужа Владимира Крупы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию, опубликованную в Едином государственном реестре.

Обновленная декларация

По данным декларации, поданной в январе, сумма денежных активов Владимира Крупы составляла примерно 158 миллионов 356 тысяч 134 гривны.

Тогда как согласно обновленной декларации, сумма денежных активов составляет 217 миллионов 340 тысяч 712 гривен. Это на 58 миллионов 984 тысячи 578 гривен больше,чем было указано в декларации, поданной в январе.

В декларации, поданной в феврале, Владимир Крупа указал, что на банковских счетах было размещено 2 миллиона 558 тысяч 13 гривен, 22 тысячи 427 евро, 230 тысяч 20 долларов, 3 тысячи 400 злотых.

Наличными у него указано 789 тысяч 200 долларов. Кроме того, наличными, которые изъяли правоохранители, у него было 3 миллиона 728 тысяч 200 долларов, 135 тысяч 290 евро, 1 миллион 197 тысяч гривен.

В обновленной декларации, поданной в феврале, Татьяна Крупа наличными указала 93 тысячи долларов, 2 тысячи евро, изъятые правоохранителями. Кроме того, она указала предварительную оплату в размере 595 тысяч долларов. Указала, что на банковских счетах размещено 9 тысяч 784 евро, 2 миллиона 122 тысячи 490 гривен, 2 тысячи 500 долларов.

Напомним, что в январе 2026 года бывшая глава Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяна Крупа задекларировала значительное состояние за 2024 год после освобождения из-под стражи под залог.

Дело Крупы

