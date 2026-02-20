Крупа подала исправленную декларацию: почти на 60 миллионов гривен стало больше
Бывшая глава Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа подала исправленную декларацию за 2024 год. Изменения в документе касаются денежных активов ее мужа Владимира Крупы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на декларацию, опубликованную в Едином государственном реестре.
Обновленная декларация
По данным декларации, поданной в январе, сумма денежных активов Владимира Крупы составляла примерно 158 миллионов 356 тысяч 134 гривны.
Тогда как согласно обновленной декларации, сумма денежных активов составляет 217 миллионов 340 тысяч 712 гривен. Это на 58 миллионов 984 тысячи 578 гривен больше,чем было указано в декларации, поданной в январе.
В декларации, поданной в феврале, Владимир Крупа указал, что на банковских счетах было размещено 2 миллиона 558 тысяч 13 гривен, 22 тысячи 427 евро, 230 тысяч 20 долларов, 3 тысячи 400 злотых.
Наличными у него указано 789 тысяч 200 долларов. Кроме того, наличными, которые изъяли правоохранители, у него было 3 миллиона 728 тысяч 200 долларов, 135 тысяч 290 евро, 1 миллион 197 тысяч гривен.
В обновленной декларации, поданной в феврале, Татьяна Крупа наличными указала 93 тысячи долларов, 2 тысячи евро, изъятые правоохранителями. Кроме того, она указала предварительную оплату в размере 595 тысяч долларов. Указала, что на банковских счетах размещено 9 тысяч 784 евро, 2 миллиона 122 тысячи 490 гривен, 2 тысячи 500 долларов.
Напомним, что в январе 2026 года бывшая глава Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяна Крупа задекларировала значительное состояние за 2024 год после освобождения из-под стражи под залог.
Дело Крупы
- Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
- Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
- 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- 16 октября главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийныком оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
- Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
- После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК. Татьяна Крупа
- 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
- 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
- 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.
- 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
- В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.
