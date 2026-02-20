Крупа подала виправлену декларацію: на майже 60 мільйонів гривень стало більше
Колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа подала виправлену декларацію за 2024 рік. Зміни у документі стосуються грошових активів її чоловіка Володимира Крупи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на декларацію опубліковану у Єдиному державному реєстрі.
Оновлена декларація
За даними декларації, поданої у січні, сума грошових активів Володимира Крупи становила приблизно 158 мільйонів 356 тисяч 134 гривні.
Тоді як згідно з оновленою декларацією, сума грошових активів становить 217 мільйонів 340 тисяч 712 гривень. Це на 58 мільйонів 984 тисячі 578 гривень більше, аніж було вказано в декларації, поданій у січні.
У декларації, поданій у лютому, Володимир Крупа вказав, на банківських рахунках було розміщено 2 мільйони 558 тисяч 13 гривень, 22 тисячі 427 євро, 230 тисяч 20 доларів, 3 тисячі 400 злотих.
Готівкою у нього вказано 789 тисяч 200 доларів. Крім того готівкою, яку вилучили правоохоронці, у нього було 3 мільйони 728 тисяч 200 доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень.
В оновленій декларації поданій у лютому, Тетяна Крупа готівкою вказала 93 тисяч доларів, 2 тисячі євро, вилучені правоохоронцями. Крім того, зазначила попередню оплату 595 тисяч доларів. Вказала, на банківських рахунках розміщено 9 тисяч 784 євро, 2 мільйони 122 тисячі 490 гривень, 2 тисячі 500 доларів.
Нагадаємо, що в січні 2026 року колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа задекларувала значні статки за 2024 рік після звільнення з-під варти під заставу.
Справа Крупи
- Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
- Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
- 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
- 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
- Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
- Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
- Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
- 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
- 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
- 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
- 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
- У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.
На пепіод дії воєнного стану треба скасувати мораторій на смертний вирок. Бо з цими ненажерливими тварюками ми не переможемо..і почати із зеленої шобли..
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
60 мільйонів туди, 60 мільйонів сюди... просто дрібничка...
Натаксував?
Чи гарно бізнес з продажу сємок пішов?