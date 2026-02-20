УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6811 відвідувач онлайн
Новини Справа Тетяни Крупи
2 149 25

Крупа подала виправлену декларацію: на майже 60 мільйонів гривень стало більше

Тетяна Крупа подала виправлену декларацію

Колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа подала виправлену декларацію за 2024 рік. Зміни у документі стосуються грошових активів її чоловіка Володимира Крупи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на декларацію опубліковану у Єдиному державному реєстрі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оновлена декларація

За даними декларації, поданої у січні, сума грошових активів Володимира Крупи становила приблизно 158 мільйонів 356 тисяч 134 гривні. 

Тоді як згідно з оновленою декларацією, сума грошових активів становить 217 мільйонів 340 тисяч 712 гривень. Це на 58 мільйонів 984 тисячі 578 гривень більше, аніж було вказано в декларації, поданій у січні. 

У декларації, поданій у лютому, Володимир Крупа вказав, на банківських рахунках було розміщено 2 мільйони 558 тисяч 13 гривень, 22 тисячі 427 євро, 230 тисяч 20 доларів, 3 тисячі 400 злотих.

Готівкою у нього вказано 789 тисяч 200 доларів. Крім того готівкою, яку вилучили правоохоронці, у нього було 3 мільйони 728 тисяч 200 доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень.

В оновленій декларації поданій у лютому, Тетяна Крупа готівкою вказала 93 тисяч доларів, 2 тисячі євро, вилучені правоохоронцями. Крім того, зазначила попередню оплату 595 тисяч доларів. Вказала, на банківських рахунках розміщено 9 тисяч 784 євро, 2 мільйони 122 тисячі 490 гривень, 2 тисячі 500 доларів.

Нагадаємо, що в січні 2026 року колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа задекларувала значні статки за 2024 рік після звільнення з-під варти під заставу.

Читайте також: Новий Porsche, сережки Dior та крипта: що задекларувала Тетяна Крупа після виходу з СІЗО

Справа Крупи

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
  • 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
  • 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
  • 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
  • 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
  • У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Читайте також: Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків

Автор: 

декларація (1475) доходи (753) Крупа Тетяна (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
крупа подорожчала!
показати весь коментар
20.02.2026 19:31 Відповісти
+11
ось так треба жити! багатіє сидячи за гратами!
показати весь коментар
20.02.2026 19:25 Відповісти
+9
Згадала про невеличку заначку...
показати весь коментар
20.02.2026 19:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось так треба жити! багатіє сидячи за гратами!
показати весь коментар
20.02.2026 19:25 Відповісти
та то її чоловік "в бардачку" автомобіля знайшов - шукав "іздєліє №2" поки Крупа в СІЗО....
показати весь коментар
20.02.2026 20:07 Відповісти
Це їй компенсували недоотримані гроші, оті «інваліди-пенсіонери» з прокурорських-суддівських, на посадах портновських??
показати весь коментар
20.02.2026 20:32 Відповісти
Усе, як і глаголили верещук з шмигалем і шуфричем на телєках щодо перемоги корупції в Урядовому кварталі?!??!
показати весь коментар
20.02.2026 20:34 Відповісти
Згадала про невеличку заначку...
показати весь коментар
20.02.2026 19:31 Відповісти
Чоловік відклав на кишенькові витрати та й забув їй сказати.
показати весь коментар
20.02.2026 20:18 Відповісти
да, в бабушкєному гаражє нашла. ці курви й підараси дуже вигадливі
показати весь коментар
20.02.2026 20:44 Відповісти
крупа подорожчала!
показати весь коментар
20.02.2026 19:31 Відповісти
До піска у нирках залишився один крок.
показати весь коментар
20.02.2026 20:17 Відповісти
шура , пілітє гірі , оні золотиє
показати весь коментар
20.02.2026 19:32 Відповісти
Дно пробите.
показати весь коментар
20.02.2026 19:33 Відповісти
гірше нікуди...
показати весь коментар
20.02.2026 19:35 Відповісти
знайшла заурутку у чулані померлої прапрабабусі. Всі наче так знаходать. Що не ясно)
показати весь коментар
20.02.2026 19:35 Відповісти
В Україні корупція не переможна.
показати весь коментар
20.02.2026 19:40 Відповісти
Цікаво глянути - з десяток таких як вона повішати/розтріляти/ін'єкція...і реакція інших крадіїв..

На пепіод дії воєнного стану треба скасувати мораторій на смертний вирок. Бо з цими ненажерливими тварюками ми не переможемо..і почати із зеленої шобли..
показати весь коментар
20.02.2026 19:48 Відповісти
А хіба в Україні чесною працею можливо заробити таку суму? Оскільки межах кримінального провадження припускається можливість проведення слідчого експерименту, дати цій хабарниці можливість довести, що вона може заробити такі гроші.
показати весь коментар
20.02.2026 19:47 Відповісти
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
показати весь коментар
20.02.2026 19:50 Відповісти
Ну,тоді застава і дайте втекоти в Буенос Айрес(
показати весь коментар
20.02.2026 19:56 Відповісти
А ви кажете, що в лікарів малі зарплати...
60 мільйонів туди, 60 мільйонів сюди... просто дрібничка...
показати весь коментар
20.02.2026 20:10 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2026 20:22 Відповісти
Так, дорога у нас крупа, особливо зелена.
показати весь коментар
20.02.2026 20:23 Відповісти
Та віддайте їй гроші, вибачитись, дайте підвищення, орден, звання героя та путьовку в санаторій і це буде дуже потужно.
показати весь коментар
20.02.2026 21:12 Відповісти
Та яка різниця скільки в неї тих мільйонів, навіть лише за одну фальшиву інвалідність хоча б одному прокурору і вона сама і прокурор повинні сісти на пожиттєве і працювати з ранку до ночі як воли.
показати весь коментар
20.02.2026 21:21 Відповісти
І хто ж цей заможний Володимир Крупа. Ким працює, звідки доходи?
Натаксував?
Чи гарно бізнес з продажу сємок пішов?
показати весь коментар
21.02.2026 02:36 Відповісти
Ця особа просто сміється з держави та правосуддя,яке само купувало у неї інвалідності.
показати весь коментар
21.02.2026 08:47 Відповісти
 
 