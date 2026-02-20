Крупа подала виправлену декларацію: на майже 60 мільйонів гривень стало більше

Колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа подала виправлену декларацію за 2024 рік. Зміни у документі стосуються грошових активів її чоловіка Володимира Крупи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на декларацію опубліковану у Єдиному державному реєстрі.

Оновлена декларація

За даними декларації, поданої у січні, сума грошових активів Володимира Крупи становила приблизно 158 мільйонів 356 тисяч 134 гривні.

Тоді як згідно з оновленою декларацією, сума грошових активів становить 217 мільйонів 340 тисяч 712 гривень. Це на 58 мільйонів 984 тисячі 578 гривень більше, аніж було вказано в декларації, поданій у січні.

У декларації, поданій у лютому, Володимир Крупа вказав, на банківських рахунках було розміщено 2 мільйони 558 тисяч 13 гривень, 22 тисячі 427 євро, 230 тисяч 20 доларів, 3 тисячі 400 злотих.

Готівкою у нього вказано 789 тисяч 200 доларів. Крім того готівкою, яку вилучили правоохоронці, у нього було 3 мільйони 728 тисяч 200 доларів, 135 тисяч 290 євро, 1 мільйон 197 тисяч гривень.

В оновленій декларації поданій у лютому, Тетяна Крупа готівкою вказала 93 тисяч доларів, 2 тисячі євро, вилучені правоохоронцями. Крім того, зазначила попередню оплату 595 тисяч доларів. Вказала, на банківських рахунках розміщено 9 тисяч 784 євро, 2 мільйони 122 тисячі 490 гривень, 2 тисячі 500 доларів.

Нагадаємо, що в січні 2026 року колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа задекларувала значні статки за 2024 рік після звільнення з-під варти під заставу.

Справа Крупи

