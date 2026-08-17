Приховала $540 тис. в Австрії: ДБР завершило розслідування щодо родички ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції України - родички ексочільниці Хмельницької МСЕК, яка не задекларувала 540 тис. доларів США на рахунку в австрійському банку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.
На момент вчинення правопорушення жінка очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.
У щорічній декларації за 2023 рік посадовиця не вказала рахунок в одному з банків Австрії та кошти, які на ньому зберігалися. Йдеться про 540 тис. доларів США, що на той час становило понад 19,5 млн грн.
Наразі жінку звільнено з посади, в органах юстиції вона більше не працює.
У червні 2026 року у взаємодії з НАЗК та САП слідчі ДБР повідомили експосадовиці про підозру. Своєї вини вона не визнає.
Походження цих коштів, а також інші можливі оборудки представників цієї бізнес-родини досліджуються у межах окремих кримінальних проваджень.
Експосадовицю обвинувачують в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Що загрожує?
Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
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