Эстония призвала усилить давление на РФ после убийства 437 гражданских украинцев в июле: "Равнодушие - это соучастие"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал усилить давление на Россию и добиваться привлечения к ответственности за убийства гражданского населения Украины. По данным ООН, только в июле в результате российской агрессии погибли 437 мирных жителей, еще 2610 человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Цахкна написал в социальной сети X, комментируя новые данные ООН о жертвах среди гражданского населения Украины.

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Июль стал одним из самых кровавых месяцев

По данным ООН, в июле 2026 года в Украине погибли 437 гражданских лиц, еще 2610 получили ранения. Этот месяц стал одним из самых смертоносных для мирного населения с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"За этими цифрами стоят разбитые семьи, украденное будущее и жизни, насильно оборванные. Каждый человек, убитый, искалеченный или травмированный Россией, заслуживает бескомпромиссной справедливости", — подчеркнул Цахкна.

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"Давление на Россию должно усиливаться"

Глава эстонского МИД заявил, что атаки РФ против гражданского населения должны стать основанием для объективных международных расследований, независимого мониторинга и привлечения виновных к ответственности с помощью соответствующих механизмов.

"Давление на Россию должно усиливаться до тех пор, пока ответственность не станет неизбежной. Равнодушие — это соучастие", — заявил Цахкна.

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