Естонія закликала посилювати тиск на РФ після вбивства 437 цивільних українців у липні: "Байдужість – це співучасть"
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилювати тиск на Росію та домагатися відповідальності за вбивства цивільного населення України. За даними ООН, лише протягом липня внаслідок російської агресії загинули 437 цивільних, ще 2610 людей були поранені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Тсахкна написав у соцмережі X, коментуючи нові дані ООН щодо жертв серед цивільного населення України.
Липень став одним із найкривавіших місяців
За даними ООН, у липні 2026 року в Україні загинули 437 цивільних, ще 2610 зазнали поранень. Місяць став одним із найбільш смертоносних для мирного населення від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
"За цими цифрами стоять розбиті сім’ї, вкрадене майбутнє та життя, насильно обірвані. Кожна людина, вбита, покалічена або травмована Росією, заслуговує на безкомпромісну справедливість", – наголосив Тсахкна.
"Тиск на Росію має посилюватися"
Очільник естонського МЗС заявив, що атаки РФ проти цивільного населення мають стати підставою для об’єктивних міжнародних розслідувань, незалежного моніторингу та притягнення винних до відповідальності за допомогою відповідних механізмів.
"Тиск на Росію має посилюватися, доки відповідальність не стане неминучою. Байдужість – це співучасть", – заявив Тсахкна.
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