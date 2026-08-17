На оккупированных территориях РФ может собрать более 9 млн тонн украинского урожая, - Минагрополитики

На временно оккупированных Россией территориях Украины в 2026 году было засеяно около 3,5 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Потенциальный урожай зерновых и масличных культур на этих площадях составляет около 9,3 млн тонн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Под оккупацией остается пятая часть украинских сельхозугодий

По данным министерства, около 20% сельскохозяйственных угодий Украины в настоящее время находятся на временно оккупированных территориях. Поскольку Украина не имеет непосредственного доступа к этим землям, ситуацию отслеживают с помощью спутниковых снимков.

"Мы видим каждый засеянный гектар и можем рассчитать потенциал выращенного урожая. В то же время спутник фиксирует лишь факт выращивания. Подробностей о том, как именно оккупанты распоряжаются этим зерном, мы не знаем", — отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, весь урожай, выращенный на захваченных украинских землях, находится под мониторингом и учетом Украины.

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Больше всего могут собрать пшеницы

Самые большие площади на оккупированных территориях отведены под пшеницу – около 1,8 млн га. Потенциальный урожай этой культуры оценивают в 5,5 млн тонн.

Ячменем засеяно около 600 тыс. га, из которых могут получить 1,3 млн тонн зерна. Еще примерно 800 тыс. га занимает подсолнечник – прогнозируемый урожай также составляет 1,3 млн тонн.

Под рапс отведено около 120 тыс. га с потенциальным урожаем 250 тыс. тонн. Кукурузой засеяно примерно 150 тыс. га, урожай которой на данный момент оценивают в около 50 тыс. тонн.

Украина документирует убытки агросектора

В Минагрополитики отмечают, что систематический спутниковый мониторинг необходим не только для оценки посевов. Полученные данные используются для документирования убытков, которые Россия наносит украинскому агросектору, и противодействия незаконному обороту сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий на международных рынках.

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