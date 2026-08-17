На окупованих територіях РФ може зібрати понад 9 млн тонн українського врожаю, - Мінагрополітики

На тимчасово окупованих Росією територіях України у 2026 році засіяли близько 3,5 млн гектарів сільськогосподарських земель. Потенційний урожай зернових та олійних культур на цих площах становить близько 9,3 млн тонн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Під окупацією залишається п'ята частина українських сільгоспугідь

За даними міністерства, близько 20% сільськогосподарських угідь України наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Оскільки Україна не має безпосереднього доступу до цих земель, ситуацію відстежують за допомогою супутникових знімків.

"Ми бачимо кожен засіяний гектар і можемо вирахувати потенціал вирощеного врожаю. Водночас супутник фіксує лише факт вирощування. Деталей щодо того, як саме окупанти розпоряджаються цим збіжжям, не знаємо", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, весь урожай, вирощений на захоплених українських землях, перебуває під моніторингом та обліком України.

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Найбільше можуть зібрати пшениці

Найбільші площі на окупованих територіях відведені під пшеницю – близько 1,8 млн га. Потенційний урожай цієї культури оцінюють у 5,5 млн тонн.

Ячменем засіяно близько 600 тис. га, з яких можуть отримати 1,3 млн тонн зерна. Ще приблизно 800 тис. га займає соняшник – прогнозований урожай також становить 1,3 млн тонн.

Під ріпак відведено близько 120 тис. га із потенційним збором 250 тис. тонн. Кукурудзою засіяно приблизно 150 тис. га, урожай якої наразі оцінюють у близько 50 тис. тонн.

Україна документує збитки агросектору

У Мінагрополітики наголошують, що систематичний супутниковий моніторинг необхідний не лише для оцінки посівів. Отримані дані використовують для документування збитків, яких Росія завдає українському агросектору, та протидії незаконному обігу сільськогосподарської продукції з окупованих територій на міжнародних ринках.

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