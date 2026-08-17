На окупованих територіях РФ може зібрати понад 9 млн тонн українського врожаю, - Мінагрополітики
На тимчасово окупованих Росією територіях України у 2026 році засіяли близько 3,5 млн гектарів сільськогосподарських земель. Потенційний урожай зернових та олійних культур на цих площах становить близько 9,3 млн тонн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Під окупацією залишається п'ята частина українських сільгоспугідь
За даними міністерства, близько 20% сільськогосподарських угідь України наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Оскільки Україна не має безпосереднього доступу до цих земель, ситуацію відстежують за допомогою супутникових знімків.
"Ми бачимо кожен засіяний гектар і можемо вирахувати потенціал вирощеного врожаю. Водночас супутник фіксує лише факт вирощування. Деталей щодо того, як саме окупанти розпоряджаються цим збіжжям, не знаємо", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
За його словами, весь урожай, вирощений на захоплених українських землях, перебуває під моніторингом та обліком України.
Найбільше можуть зібрати пшениці
Найбільші площі на окупованих територіях відведені під пшеницю – близько 1,8 млн га. Потенційний урожай цієї культури оцінюють у 5,5 млн тонн.
Ячменем засіяно близько 600 тис. га, з яких можуть отримати 1,3 млн тонн зерна. Ще приблизно 800 тис. га займає соняшник – прогнозований урожай також становить 1,3 млн тонн.
Під ріпак відведено близько 120 тис. га із потенційним збором 250 тис. тонн. Кукурудзою засіяно приблизно 150 тис. га, урожай якої наразі оцінюють у близько 50 тис. тонн.
Україна документує збитки агросектору
У Мінагрополітики наголошують, що систематичний супутниковий моніторинг необхідний не лише для оцінки посівів. Отримані дані використовують для документування збитків, яких Росія завдає українському агросектору, та протидії незаконному обігу сільськогосподарської продукції з окупованих територій на міжнародних ринках.
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