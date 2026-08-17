17-летний юноша ранил ножом полицейского в Киеве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

17-летний юноша ранил ножом полицейского, прибывшего по вызову о домашнем насилии в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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"Инцидент произошел ночью в одной из квартир в Подольском районе столицы. На спецлинию "102" поступило сообщение о домашнем насилии — 17-летний парень устроил ссору с матерью и бабушкой.

На место немедленно прибыли патрульные полицейские, которые выяснили, что молодой человек и раньше агрессивно вел себя с родными, однако на этот раз он начал угрожать женщинам ножом. Во время общения с правоохранителями нарушитель сначала заперся в комнате, а через некоторое время выбежал с ножом и нанес полицейскому около пяти ножевых ударов в плечо и ноги", — говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали молодого человека, а раненому полицейскому оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

Юноше сообщили о подозрении в покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. С учетом несовершеннолетнего возраста за содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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