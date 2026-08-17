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Новини Напад на поліціянтів
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17-річний юнак поранив ножем поліцейського у Києві. Йому загрожує до 10 років тюрми

17-річний хлопець напав із ножем на поліцейського у Києві

17-річний юнак поранив ножем поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство у Києві.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Подія сталася вночі в одній із квартир у Подільському районі столиці. На спецлінію "102" надійшло повідомлення про домашнє насильство – 17-річний хлопець вчиняв сварку із матір’ю та бабусею.

На місце негайно прибули патрульні поліцейські, які з’ясували, що молодик і раніше агресивно поводився з рідними, проте цього разу він почав погрожувати жінкам ножем. Під час спілкування із правоохоронцями порушник спочатку зачинився у кімнаті, а за деякий час вибіг з ножем та завдав поліцейському близько п’яти ножових ударів у плече та ноги", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чоловік поранив ножем двох поліцейських у Харкові під час перевірки документів, його затримано, - Нацполіція

Правоохоронці затримали юнака, а пораненому поліцейському надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували.

Хлопцю повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З урахуванням неповнолітнього віку, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Київ (16833) напад (1293) Нацполіція (15814)
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Топ коментарі
+7
Поліцейський виявився не навченим не тільки воювати, але й елементарному самозахисту. А в кІнах вони такі спритні...
Хоча розумію... Дефіцит кадрів, десятки папірців, які треба було написати "ще вчора", неофіційні підробітки та "послуги" керівництву... Не до спецтренувань...
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17.08.2026 15:49 Відповісти
+4
Ваша критика понятна. Если сами имеете опыт задержания нападавших с холодными, может поделитесь? Вариант применения огнестрельного оружия отпадает - сразу был начался бы вой - менты-ухилянты стреляли по ребенку у него дома
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17.08.2026 15:56 Відповісти
+3
Він же ще дитина! Скласти протокол на батьків і відпустити!
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17.08.2026 15:54 Відповісти

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