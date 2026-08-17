17-річний юнак поранив ножем поліцейського у Києві. Йому загрожує до 10 років тюрми
17-річний юнак поранив ножем поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство у Києві.
Про це повідомила пресслужба столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Подія сталася вночі в одній із квартир у Подільському районі столиці. На спецлінію "102" надійшло повідомлення про домашнє насильство – 17-річний хлопець вчиняв сварку із матір’ю та бабусею.
На місце негайно прибули патрульні поліцейські, які з’ясували, що молодик і раніше агресивно поводився з рідними, проте цього разу він почав погрожувати жінкам ножем. Під час спілкування із правоохоронцями порушник спочатку зачинився у кімнаті, а за деякий час вибіг з ножем та завдав поліцейському близько п’яти ножових ударів у плече та ноги", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали юнака, а пораненому поліцейському надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували.
Хлопцю повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З урахуванням неповнолітнього віку, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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