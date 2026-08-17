Бойцы ССО освободили село Андреевка-Клевцово на Донетчине и взяли в плен три десятка оккупантов. ВИДЕО

Украинские спецназовцы успешно провели зачистку и восстановили контроль над населенным пунктом Андреевка-Клевцово (советское название — "Искра"), который российские войска долгое время пытались захватить небольшими группами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры наземной фазы комплексной операции.

На Александровском направлении враг постепенно проникал в поселок и пытался закрепиться на позициях. В ответ операторы 3-го отдельного полка специальных операций во взаимодействии с одним из центров ПСО ССО провели совместную операцию по освобождению территории.

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На обнародованном видео запечатлено продвижение спецназовцев, методичное вытеснение противника со стройки и восстановление полного контроля над населенным пунктом:

30 военнослужащих РФ под угрозой уничтожения были вынуждены сложить оружие и сдаться в плен;

оккупанты, которые продолжили оказывать вооруженное сопротивление, были ликвидированы на месте.

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