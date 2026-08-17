Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером 17 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 20:05 — Кривой Рог — БПЛА в направлении города.
В 20:09 — БПЛА на юге Николаевской области — северо-западным курсом.
В 20:20 — группа БПЛА в направлении Одессы с моря.
Обновленная информация
В 20:36 - Запорожье - БпЛА в направлении города.
В 20:43 - КАБы на Сумщину и Донетчину.
В 21:22 - КАБы на Запорожье.
В 21:24 - БпЛА над Одессой, курс северо-западный.
Обновленная информация
В 21:31 – сообщалось о КАБах на Харьковщине.
В 21:48 – реактивные БпЛА в направлении Одесщины, Николаевщины с моря.
В 22:14 – КАБы на юг Днепропетровщины. КАБы на Донетчине. Реактивный БПЛА в направлении Одессы с Черного моря.
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