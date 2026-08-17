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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 17 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 20:05 - Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.

О 20:09 - БпЛА на півдні Миколаївщини - північно-західним курсом.

О 20:20 - Група БпЛА в напрямку Одеси з моря.

Оновлена інформація

О 20:36 - Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.

О 20:43 - КАБи на Сумщину та Донеччину.

О 21:22 - КАБи на Запоріжжі.

О 21:24 - БпЛА над Одесою, курс північно-західний.

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Автор: 

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