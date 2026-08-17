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Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 17 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:05 - Кривий Ріг - БпЛА в напрямку міста.
О 20:09 - БпЛА на півдні Миколаївщини - північно-західним курсом.
О 20:20 - Група БпЛА в напрямку Одеси з моря.
Оновлена інформація
О 20:36 - Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста.
О 20:43 - КАБи на Сумщину та Донеччину.
О 21:22 - КАБи на Запоріжжі.
О 21:24 - БпЛА над Одесою, курс північно-західний.
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