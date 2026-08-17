Греческий танкер Skiros подвергся атаке в Черном море: на борту находилась нефть РФ из Новороссийска, — Bloomberg

В Черном море подвергся нападению нефтяной танкер "Skiros", находящийся под управлением греческой компании. Его загрузили российской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) недалеко от Новороссийска.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали инцидента

Танкер Skiros способен перевозить около 1 миллиона баррелей нефти. Каспийский трубопровод отгружает преимущественно казахстанскую нефть, однако на этот раз груз был российского происхождения. Судно подверглось нападению 16 августа возле терминала.

Контекст договоренностей

В начале августа Украина согласилась не наносить удары по инфраструктуре CPC и нероссийским судам, следующим к морскому терминалу, — при условии, что эти суда не находятся под другими украинскими санкциями и не перевозят российские грузы. На нефть российского происхождения обычно приходится от 5% до 10% экспорта консорциума.

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Последствия

Афинская компания — оператор Skiros — сообщила, что вследствие инцидента никто не пострадал, загрязнения также не зафиксировано. Владельцев судна проинформировали об атаке.

"Теневой флот" России

"Теневой флот" — это десятки и сотни в основном старых танкеров, которые Россия использует для обхода западных санкций на продажу нефти. Такие суда обычно регистрируются под флагами третьих стран (Гамбия, Панама, Либерия и т. д.), скрывают реальных владельцев через сложные цепочки компаний и часто отключают системы автоматического отслеживания, чтобы затруднить мониторинг маршрутов. Значительная часть судов "теневого флота" находится под санкциями ЕС, Великобритании или США — именно такие танкеры украинские силы неоднократно атаковали в Черном море в течение 2025–2026 годов.

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