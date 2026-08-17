Грецький танкер Skiros атакували в Чорному морі: на борту була нафта РФ з Новоросійська, - Bloomberg

У Чорному морі атакували нафтовий танкер Skiros, який перебуває під управлінням грецької компанії. Його завантажили російською нафтою на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) біля Новоросійська.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Танкер Skiros здатний перевозити приблизно 1 мільйон барелів нафти. Каспійський трубопровід відвантажує переважно казахстанську нафту, однак цього разу вантаж мав російське походження. Судно атакували 16 серпня біля терміналу.

Контекст домовленостей

На початку серпня Україна погодилася не атакувати інфраструктуру CPC та неросійські судна, що прямують до морського термінала, — за умови, що ці судна не перебувають під іншими українськими санкціями та не перевозять російські вантажі. На нафту російського походження зазвичай припадає від 5% до 10% експорту консорціуму.

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Наслідки

Афінська компанія — оператор Skiros — повідомила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, забруднення також не зафіксовано. Власників судна поінформували про атаку.

"Тіньовий флот" Росії

"Тіньовий флот" — це десятки й сотні здебільшого старих танкерів, які Росія використовує для обходу західних санкцій на продаж нафти. Такі судна зазвичай реєструють під прапорами третіх країн (Гамбія, Панама, Ліберія тощо), приховують реальних власників через складні ланцюжки компаній і часто вимикають системи автоматичного відстеження, щоб ускладнити моніторинг маршрутів. Значна частина суден "тіньового флоту" перебуває під санкціями ЄС, Британії чи США — саме такі танкери українські сили неодноразово атакували в Чорному морі впродовж 2025-2026 років.

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