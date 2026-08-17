Запорожье строит подземные энергообъекты: защитные сооружения уже выдержали удары "Шахедов", – ОВА

Запорожье стало первым городом в Украине, где начали строить подземные энергетические объекты для защиты критически важной инфраструктуры от российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Более половины трансформаторов уже защищены

По словам Федорова, защитные сооружения уже выдержали атаки дронов-камикадзе "Шахед" и падение КАБ вблизи.

Более половины ключевых трансформаторов уже защищены. К зиме в области планируют завершить работы со всеми такими объектами.

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Кроме того, в Запорожье начали строить подземные энергетические объекты. На двух трансформаторных подстанциях возводят подземные сооружения.

"Не буду называть конкретные цифры. Это все ключевые трансформаторы. Более половины уже защищено, к зиме защитим все. Сейчас их строительство находится на финишной стадии. Кроме того, мы начали строить подземные энергетические объекты. На двух трансформаторных подстанциях возводим подземные конструкции. Такого никто в Украине не делал, мы делаем это первыми и впервые", — отметил Иван Федоров.

Глава ОВА пояснил, что трансформатор является самым дорогостоящим элементом подстанции. Его производство в среднем занимает девять месяцев.

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Прошлой зимой российские войска более 15 раз атаковали одну из подстанций. Из-за повреждения трансформатора около 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Без основного питания также оказались больница, система отопления Бородинского микрорайона и водоснабжение правого берега.

Объекты оперативно перевели на генераторы. Энергетикам удалось восстановить работу трансформатора, и утром город вышел из блэкаута.

Запорожье увеличила резерв генераторов

По словам Федорова, ситуация была особенно критичной из-за мороза до 12 градусов. С февраля на подстанции начали обустраивать дополнительные защитные сооружения.

После повреждения одной из подстанций зимой на ее восстановление потребовалось около трех дней. Чтобы обеспечить дома электроэнергией, к ним оперативно доставили крупные промышленные генераторы.

Благодаря международным партнерам мобильный резерв области удалось существенно увеличить.

"Помните, когда зимой враг вывел из строя одну из подстанций? Мы подсчитали, что нам понадобится три дня на ее восстановление. Что мы сделали: привезли к домам крупные промышленные генераторы и запустили их. Сейчас мобильный резерв значительно больше благодаря нашим международным донорам. Мы — одна из немногих областей, которые на 100% обеспечены резервными дизельными генераторами", — сказал он.

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Федоров также отметил, что область имеет опыт обеспечения работы критической инфраструктуры в условиях постоянных атак. По его словам, этот опыт сейчас пытаются перенять другие регионы.

Он добавил, что поддержка прифронтовых областей со стороны президента и правительства свидетельствует о намерении государства обеспечивать их функционирование, несмотря на российские удары.