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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Российский беспилотник нанес удар по садовому товариществу в Запорожье: погибли два человека

Россияне обстреляли Запорожье

Вследствие атаки российского беспилотника на садовое товарищество в Запорожье погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал в Telegram-канале.

По его словам, погибли 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.

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В Запорожье после атаки дрона вспыхнул пожар

"К сожалению, погибли два человека: 43-летний мужчина и 41-летняя женщина вследствие вражеской атаки на садовое товарищество в Запорожье", — написал Иван Федоров.

Вследствие атаки в месте попадания вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали комбайн в Запорожском районе: погиб человек, есть раненый.

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